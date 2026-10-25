Courtois, baja de última hora para El Clásico: el Real Madrid anuncia que no jugará contra el Barça por un proceso gripal

El Real Madrid afrontará El Clásico de esta noche sin Courtois. El guardameta belga causa baja por un proceso gripal, según ha anunciado el club este domingo, y deja al conjunto blanco sin su portero habitual para visitar al Barcelona.

Illia Voloshyn ocupa su puesto en la convocatoria de un encuentro que comenzará a las 21:00 horas en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la décima jornada de Liga.

"Courtois es baja de última hora debido a un proceso gripal para el partido de esta noche entre el Real Madrid y el Barcelona, correspondiente a la décima jornada de Liga", explica la entidad en su comunicado.

La nota añade: "En su lugar entra en la convocatoria Illia Voloshyn". El anuncio no concreta cuándo aparecieron los síntomas ni establece un plazo para la recuperación del internacional belga.

La ausencia sitúa a Andriy Lunin como la alternativa para defender la portería madridista. El ucraniano ya figuraba en la lista difundida el sábado junto a Courtois y Sergio Mestre. La incorporación de Voloshyn -portero del Real Madrid C- permite mantener tres guardametas disponibles, pero modifica a pocas horas del encuentro una convocatoria que inicialmente incluía al belga.

Frenazo a su estado de forma

La baja de Courtois llega cuando el belga atravesaba un buen momento, refrendado por su actuación en el triunfo europeo ante el Leipzig (4-1): con el marcador todavía sin goles, evitó un tanto de Rómulo y ganó un mano a mano a Nkunku antes de que Bernardo Silva adelantase al Madrid.

"Yo me siento muy bien, muy contento, trabajando bien. He hecho dos paradas importantes para mantener la portería a cero en ese momento", explicó después del encuentro.

Mourinho también destacó su contribución -"Courtois hace dos paradas increíbles que dejan el partido abierto para que lo ganes"- y aprovechó para reclamar mayor concentración defensiva a sus jugadores, descontento por haber encajado de nuevo cuando el encuentro parecía resuelto.

Courtois, en un calentamiento con el Real Madrid Europa Press

Preguntado por el lugar del belga entre los mejores porteros que ha dirigido, el portugués evitó establecer una clasificación por respeto a sus antiguos futbolistas, aunque recordó que Courtois se impuso en la competencia con Petr Cech durante su etapa en el Chelsea.

Las bajas de El Clásico

La baja de Courtois se suma a otras ausencias relevantes en el conjunto blanco. Vinicius no podrá participar por sanción, cumpliendo este fin de semana el segundo de sus cuatro partidos de suspensión, mientras que Ferland Mendy, Raúl Asencio y Rodrygo tampoco están disponibles por lesión.

El Barcelona también llega con limitaciones, con destacadas ausencias defensivas que reducen las alternativas para configurar el equipo. Hansi Flick no dispone de Dani Olmo, Eric Garcia, Jules Koundé, Andreas Christensen y Roony Bardghji.

El Barcelona encabeza la clasificación con 27 puntos, seis más que un Real Madrid que afronta el encuentro desde la tercera posición. Una victoria visitante reduciría la distancia entre ambos a tres puntos; un triunfo azulgrana, en cambio, ampliaría la diferencia hasta los nueve. El Clásico puede definir, así, la dinámica para el resto del campeonato.