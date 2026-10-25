Aurélien Tchouaméni, 26 años: "Invierto en startups que buscan una solución a problemas que puede tener la sociedad"

Aurélien Tchouaméni ha comenzado a construir una faceta empresarial que va más allá de su trayectoria como futbolista profesional. El centrocampista del Real Madrid ha invertido en distintas startups, algunas centradas en el mercado africano, con intereses que abarcan desde las comunicaciones digitales hasta la desalación de agua de mar.

El francés explicó su interés por este ecosistema en una publicación de LinkedIn en mayo de 2024. "Sigo de cerca el mundo de las startups y he tenido la oportunidad de adquirir participaciones en varios proyectos, aunque mi experiencia inversora todavía es modesta", escribió.

Para organizar esta actividad, Tchouaméni participa en Audentes Capital, una estructura de inversión que, según el medio especializado Launch Base Africa, gestiona junto a su padre y su agencia, Excellence Sport Nation.

Su estrategia contempla oportunidades en empresas jóvenes, un segmento que puede ofrecer un elevado potencial de crecimiento, aunque también implica riesgos significativos.

"Me atrae participar en compañías en sus primeras etapas y comprobar hasta dónde puede llegar su potencial", señaló en su publicación.

Tecnología y oportunidades en África

Entre sus inversiones destaca StarNews Mobile, una plataforma que permite a creadores africanos distribuir contenidos audiovisuales y obtener ingresos. En octubre de 2023, la compañía anunció una ronda de financiación de tres millones de dólares en la que participaron inversores vinculados al fútbol, entre ellos Tchouaméni.

Esa cantidad corresponde al conjunto de la ronda, no a la aportación individual del jugador.

Aurélien Tchouaméni, en un calentamiento con la selección de Francia. Europa Press

En junio de 2024 también trascendió su participación en LAfricaMobile, empresa senegalesa especializada en comunicaciones digitales y marketing móvil. La compañía captó 4,3 millones de euros en una ronda de financiación destinada a impulsar su expansión en África francófona y desarrollar sus productos, incluida la integración de inteligencia artificial. Tampoco se ha hecho pública la cantidad aportada personalmente por el futbolista.

Otro de sus proyectos es Seawards, empresa francesa que desarrolla tecnología para la desalación del agua de mar. Tchouaméni explicó que esta inversión responde a su interés por iniciativas capaces de afrontar necesidades sociales concretas.

Aunque las inversiones conocidas revelan una estrategia diversificada, los datos disponibles no permiten calcular el valor de su cartera ni la rentabilidad acumulada. Los importes de las rondas de financiación tampoco deben confundirse con el dinero invertido por Tchouaméni.

Su apuesta empresarial apunta, en cualquier caso, a una planificación que trasciende el fútbol: participar en compañías con posibilidades de expansión y desarrollar una actividad inversora que pueda acompañarlo cuando termine su carrera deportiva.