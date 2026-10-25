Andoni Goikoetxea (70), sobre sus propiedades: "Siempre he acertado al invertir en ladrillo. Tengo viviendas alquiladas"

El fútbol se ha convertido en una industria multimillonaria, capaz de generar enormes ingresos cada temporada. Sin embargo, ganar grandes cantidades de dinero durante la carrera deportiva no garantiza una buena gestión económica.

Andoni Goikoetxea es un ejemplo de cómo el asesoramiento adecuado y las decisiones tomadas a tiempo pueden marcar la diferencia a largo plazo. El exjugador ha repasado su experiencia inversora en una reciente conversación con el pódcast Los Fulanos.

El que fuera futbolista del Athletic Club ha explicado que sus primeros pasos en el mercado inmobiliario llegaron cuando todavía percibía un salario modesto. Su primera adquisición tuvo lugar en Azpilagaña, un barrio de Pamplona, después de recibir el consejo de Fernando Murguía. Por aquel entonces, Goikoetxea cobraba 300.000 pesetas y la zona todavía estaba prácticamente sin urbanizar.

"Yo me acuerdo que Fernando Murguía un día, cuando estaba en el Promesas que ganaba 300.000 pesetas, me dijo cuando Azpilagaña era un solar: 'Coge aquí un piso' A Iñaki Ibáñez y a mí nos dijo: 'Coger un piso ahí'. '¿Cómo voy a coger si no...?' 'Cogerlo'. Y me acuerdo que pagamos cinco millones de pesetas", recordó el exfutbolista en el pódcast.

Aquella operación supuso un desembolso de cinco millones de pesetas, equivalentes a unos 30.000 euros.

La primera compra fue el comienzo de una estrategia que mantendría durante los años posteriores. A medida que aumentaban sus ingresos, Goikoetxea volvía a consultar a Murguía antes de realizar nuevas adquisiciones. "Pagamos cinco millones de pesetas, a raíz de eso cuando ganaba dinero le preguntaba y me decía que cogiera oficinas u otros pisillos", explicó.

Con el tiempo, aquellas recomendaciones se tradujeron en una cartera de inmuebles destinada principalmente al alquiler. "Y hoy es el día, pues, que me he hecho con propiedades... con propiedades, pues las tengo alquiladas y eso, las oficinas y eso, y con él he acertado siempre", añadió, destacando la confianza depositada en su asesor.

El sector inmobiliario

La experiencia de Goikoetxea refleja una de las vías tradicionales para conservar y rentabilizar los ingresos obtenidos durante una carrera deportiva: invertir en viviendas y locales que puedan generar rentas recurrentes. En su caso, la continuidad de esa estrategia ha estado estrechamente ligada al consejo de Murguía y a una filosofía alejada de los gastos excesivos.

"Tengo propiedades y oficinas alquiladas. Con él he acertado siempre. Para mí ha sido la bomba. Vine de Japón y le pregunté para vivir en Pamplona y me recomendó una casa en Olaz. Yo confiaba en él. No soy de derrochar", señaló el exdelantero, que jugó en el Yokohama japonés antes de regresar a Osasuna, club en el que terminó su carrera como futbolista en 1998.

Su trayectoria empresarial también incluye una experiencia menos satisfactoria. Goikoetxea participó en la apertura de una tienda de ropa que acabó cerrando apenas dos años después.

"En su día montamos una tienda de ropa, pero la cerramos a los dos años y fue el día más feliz. No teníamos ni idea", reconoció. Fuera del sector inmobiliario, aquella iniciativa fue una excepción en su historial inversor.

Más allá de las propiedades acumuladas, el exfutbolista defiende un estilo de vida sencillo y considera importante que los jugadores actuales reciban formación financiera.

La elevada capacidad adquisitiva que alcanzan algunos profesionales durante sus años en activo no elimina la necesidad de planificar el futuro ni de contar con asesoramiento especializado.

Goikoetxea considera que su evolución económica ha estado marcada por haber sabido rodearse de personas de confianza y por evitar decisiones precipitadas.

Su vinculación con el fútbol se ha mantenido después de colgar las botas. Tras pasar por los banquillos y desempeñar funciones relacionadas con la dirección deportiva, el pamplonés continúa ligado al deporte desde otra perspectiva.

Actualmente trabaja como ojeador del Barcelona, mientras su experiencia personal ilustra cómo la planificación y la inversión inmobiliaria pueden contribuir a preservar el patrimonio más allá de la retirada deportiva.