Infantino se atrinchera en la FIFA: una alianza con el fútbol asiático que desactiva a la UEFA y le acerca a la reelección

En los despachos de Zúrich, la diplomacia no se mide en discursos, sino en el saldo de las transferencias bancarias y en el cómputo matemático de los votos. Gianni Infantino lo sabe mejor que nadie.

El presidente de la FIFA escenificó en Tokio un movimiento que puede asegurar su asiento en el trono del fútbol mundial. Tras meses de tensión interna y un amago de rebelión de las grandes confederaciones, la Asiática anunció de forma oficial su respaldo unánime a la reelección del dirigente suizo para las elecciones de marzo.

El anuncio, realizado por el presidente de la AFC, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, rompe de forma abrupta el frente de oposición que se había gestado durante el verano. En aquellos meses, UEFA, CONCACAF y la propia Asia firmaron una carta conjunta denunciando una "violación fundamental de la confianza" por parte de Infantino.

La queja colectiva nació tras salir a la luz su polémico plan -ya aparcado- para privatizar el 20 % de los derechos comerciales del Mundial por 4.200 millones de dólares.

Sin embargo, la gira diplomática del suizo por suelo asiático, con paradas clave en Tokio, ha bastado para neutralizar el motín. El jeque Salman escenificó el perdón pidiendo "avanzar unidos como una gran familia".

La capitulación de Asia deja aislada a la UEFA y desarticula cualquier intento del fútbol europeo por presentar una candidatura alternativa antes del 18 de noviembre, fecha límite fijada por el reglamento.

Con 54 votos garantizados por la Confederación Africana (CAF) y las 47 federaciones que componen el bloque asiático, Infantino roza la mayoría absoluta de los 211 apoyos de la asamblea general de la FIFA. Apenas le faltan un par de alianzas menores para superar el umbral de los 106 votos requeridos.

La estrategia de atrincheramiento en el sillón de Zúrich ha vuelto a funcionar: ante el principio de "un país, un voto", el peso de potencias históricas como Alemania, España o Inglaterra vale exactamente lo mismo que el de la federación de Guam o la de Bután.

Choque por el calendario

El perdón asiático ha sido el resultado de un pragmatismo económico quirúrgico. Durante las reuniones a puerta cerrada, Infantino recordó a los delegados el salto cuantitativo de sus finanzas: las subvenciones del programa FIFA Forward han pasado de un millón de dólares por federación cada cuatro años a más de 25 millones.

Además, el peaje político incluyó una concesión deportiva determinante: la ampliación del Mundial a 48 selecciones en 2026, que duplicó las plazas directas reservadas para el continente asiático (de 4,5 a 8,5 cupos).

Sin embargo, los recursos que afianzan a Infantino en los despachos exigen una contrapartida directa en el reparto de la tarta comercial del fútbol. Para sostener este esquema de financiación masiva a las federaciones emergentes, la FIFA necesita acaparar más espacio en las pantallas y maximizar sus propios ingresos televisivos y de patrocinio.

La solución ha sido la hipertrofia del calendario de Zúrich: la creación del nuevo Mundial de Clubes de 32 equipos, la reinstauración de la Copa Intercontinental y el incremento de partidos en las fases finales de los torneos de selecciones.

Es en este terreno financiero donde el modelo de Infantino choca frontalmente con la estructura europea.

La patronal de las ligas continentales y los grandes clubes ven con enorme preocupación cómo el órgano rector del fútbol global compite directamente contra sus propias competiciones -la Champions League y los torneos domésticos- por los mismos patrocinadores y los mismos presupuestos publicitarios.

La paradoja del modelo de Infantino es puramente política: la maquinaria económica que reparte fondos en Tokio se financia gracias al enorme valor comercial y al interés global que generan los grandes clubes que compiten en Europa.

La UEFA, que concentra el mayor nivel técnico, los estadios más cotizados y el mayor ecosistema de patrocinio del planeta, se encuentra maniatada en las urnas de la FIFA para defender la hegemonía de sus propias competiciones frente a los torneos de nuevo cuño impulsados desde Zúrich.

El eje Zúrich-Riad

El viraje defensivo de Infantino no solo garantiza su permanencia en el cargo hasta 2031; también reordena de forma definitiva la geografía del poder institucional.

El apoyo de la AFC es el paso previo para la consolidación de la joya de la corona del proyecto del suizo: la concesión del Mundial de 2034 a Arabia Saudí.

Al tejer una alianza sólida entre los países emergentes de Asia, África y los fondos soberanos del Golfo Pérsico, la FIFA ha construido un contrapeso político capaz de neutralizar la tradicional capacidad de veto del fútbol europeo.

Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática, junto a Gianni Infantino. REUTERS

La UEFA ha pasado de marcar las pautas organizativas del deporte rey a verse obligada a ajustar sus propios calendarios a las decisiones tomadas en Zúrich. En 2034 deberá pausar la Champions y las ligas nacionales a mitad de temporada para adaptarse a las exigencias climáticas y geopolíticas de las nuevas sedes asignadas por la FIFA.

A falta de un candidato de consenso en Europa que asuma el riesgo de una derrota aplastante en las urnas, el reloj corre hacia el 18 de noviembre. Gianni Infantino ha vuelto a demostrar su dominio absoluto de los tiempos y la aritmética electoral.

Atrincherado en la diplomacia del cheque y la expansión de torneos propios, el dirigente suizo avanza sin oposición hacia un cuarto mandato, dejando a la UEFA acorralada en los despachos y sin margen de maniobra política.