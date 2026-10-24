Infantino se acerca a la reelección como presidente de la FIFA: asegura tener un gran apoyo para ganar las elecciones

Queda menos de un mes para que se cumpla el plazo en el que los aspirantes a presidir la FIFA deben presentar sus candidaturas y, a día de hoy, la reelección de Gianni Infantino está más cerca.

"Acabo de regresar de Tokio, donde la Confederación Asiática me ha brindado su apoyo total. Estuve en Cabo Verde, donde todos los países africanos me respaldaron. Hablo con todas las asociaciones de todo el mundo", aseguró confiado de cara a las elecciones convocadas para el mes de marzo.

El suizo parece haber dejado atrás los momentos más delicados de su último enfrentamiento interno en la FIFA tras la controvertida propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE) y el deterioro de sus relaciones con la UEFA.

Un escenario que vuelve a situar el equilibrio de poder en el fútbol internacional bajo los focos, también en un momento clave para las aspiraciones de España de albergar la final del Mundial de 2030.

En una entrevista con la BBC, Infantino adoptó un tono desafiante al ser preguntado por su continuidad al frente de la FIFA y por las críticas surgidas a raíz de la propuesta FFE. El dirigente defendió la legitimidad de su posición y apeló al respaldo de las federaciones para reivindicar su liderazgo, al tiempo que reconoció que gestionar las discrepancias dentro de una organización global no siempre resulta sencillo.

"Está bien estar en desacuerdo. Está bien tener diferentes puntos de vista, pero luego necesitamos poder seguir adelante", afirmó.

Sus palabras llegan después de varias semanas de tensión institucional. Hace dos meses, Infantino se enfrentaba a crecientes llamamientos para que abandonara el cargo que ocupa desde 2016.

La polémica en torno a FFE había provocado un profundo malestar entre dirigentes de distintas confederaciones, hasta el punto de que responsables de la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol y la Concacaf firmaron una carta en la que acusaban al presidente de haber quebrado la confianza mediante un proceso que calificaron de "engañoso".

La crisis con la UEFA sigue abierta

El principal foco de conflicto gira en torno a FIFA Forward Enterprise, una iniciativa que contemplaba la venta de una parte de los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA a una empresa de inversión privada.

La propuesta fue retirada en cuestión de días por el propio Infantino, pero su rápida desaparición no ha cerrado las dudas sobre cómo se planteó ni sobre la información facilitada a los órganos de gobierno del organismo.

La UEFA mantiene sus exigencias de transparencia. La semana pasada reclamó que la FIFA publicara los documentos fundamentales relacionados con el proyecto, después de considerar que seguían sin resolverse cuestiones esenciales.

Su secretario general, Theodore Theodoridis, insistió en que la organización todavía no había recibido respuestas satisfactorias a varias de sus preguntas.

Gianni Infantino y Aleksander Ceferin, durante un acto. REUTERS

El propio Infantino reconoció que la gestión de la iniciativa "no había sido perfecta". Durante una reunión del Consejo de la FIFA, pidió disculpas por la "comunicación y las consultas" realizadas en torno a FFE".

"Por supuesto, responderemos a todas las preguntas que se hagan en la medida en que el proceso lo permita, en la medida en que podamos", dijo.

Sin embargo, cuando se le preguntó por el calendario para entregar la documentación solicitada, evitó ofrecer una fecha concreta y se limitó a señalar que el asunto debía seguir su correspondiente "proceso legal".

El episodio refleja una fractura que va más allá de una propuesta comercial finalmente descartada. La relación entre la FIFA y la UEFA atraviesa un periodo de desconfianza que obliga a ambas instituciones a reconstruir sus canales de comunicación.

Infantino admitió que sería necesario mantener un diálogo más frecuente con el organismo europeo para intentar recomponer una relación deteriorada.

Pese a las críticas, el dirigente ha conseguido reforzar su posición mediante una intensa actividad diplomática. Desde que estalló la controversia, ha viajado a distintos países y ha buscado apoyos entre las confederaciones y las asociaciones nacionales, con resultados que parecen favorecer sus aspiraciones de continuar al frente de la FIFA.

El suizo recordó que fue elegido por las 211 asociaciones miembro de la FIFA y defendió que todas deben tener el mismo peso en el proceso democrático de la organización. Su argumento es que las discrepancias con algunos dirigentes no pueden eclipsar la voluntad de la mayoría de las federaciones.

La reelección de Infantino para un cuarto mandato, prevista para el próximo año, parece así cada vez más encarrilada. Según la información publicada por la BBC, todavía no se había presentado ningún rival, mientras se acercaba el plazo del 18 de noviembre para confirmar las candidaturas alternativas.

A este respaldo político se suma su propuesta de aumentar en 3.400 millones de dólares los fondos destinados al desarrollo del fútbol mundial, una medida que podría contribuir a fortalecer sus apoyos entre las federaciones que dependen de los programas de financiación de la FIFA.