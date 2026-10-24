El éxito de Sergio Ramos (40) lejos del fútbol: su inmobiliaria dispara sus ingresos hasta los 13,1 millones de euros

Sergio Ramos empieza a obtener beneficios de una operación inmobiliaria que puso en marcha hace quince años. Según publica el diario 20minutos, Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales (DILB), sociedad en la que el futbolista comparte participación con Eroski, ha multiplicado sus ingresos hasta alcanzar los 13,1 millones de euros, seis veces más que en el ejercicio precedente.

El incremento responde, principalmente, a la venta de terrenos en el nuevo desarrollo urbanístico del sureste de Madrid.

El avance de las obras y la evolución urbanística de Los Berrocales han permitido a la compañía poner en el mercado parte de sus parcelas, después de años marcados por los retrasos y los problemas económicos.

Estas operaciones han impulsado sus resultados y han facilitado la reducción de una parte de la deuda que arrastraba la sociedad.

De acuerdo con las cuentas presentadas en el Registro Mercantil, DILB cerró el último ejercicio, finalizado en enero, con un beneficio de 4,1 millones de euros, frente a los 281.000 euros del año anterior.

Las ventas registradas en este periodo proceden de transacciones con compradores privados y son distintas de las cesiones de suelo que la empresa había realizado previamente a la junta de compensación.

Sergio Ramos. Europa Press

Al mismo tiempo, el valor de los terrenos que permanecen en manos de la compañía descendió hasta los 8,7 millones de euros, cerca de seis millones menos que en el ejercicio anterior, a pesar de la revalorización de las parcelas.

La mejora de los ingresos también permitió amortizar aproximadamente 7,8 millones de euros de deuda con sus propios accionistas.

La crisis y los problemas financieros

El recorrido de la inversión de Sergio Ramos no ha estado exento de dificultades. La crisis inmobiliaria, los trámites administrativos y distintos conflictos judiciales fueron retrasando el desarrollo de Los Berrocales y complicaron la situación económica de la sociedad.

En 2020, el fondo Blackstone se adjudicó parte de los terrenos de DILB para saldar una deuda hipotecaria originada en Banco Popular y, anteriormente, en Banco Pastor.

La situación financiera alcanzó uno de sus momentos más delicados en 2019, cuando la empresa registró pérdidas de 19,1 millones de euros. Ante este escenario, sus socios tuvieron que aportar nuevos fondos para sostener la actividad de la compañía.

La estructura accionarial también experimentó cambios. Eroski, a través de Cecosa Hipermercados, incrementó su participación hasta alcanzar el 60% del capital.

Por su parte, Sergio Ramos conserva el 39,2% de la sociedad, mientras que su padre, José María Ramos, mantiene una participación minoritaria.

La evolución de DILB está estrechamente vinculada al desarrollo de Los Berrocales, un ámbito urbanístico situado junto a las carreteras A-3 y M-45 que contempla la construcción de unas 22.000 viviendas.

La finalización de la reparcelación en 2023 y la posterior inscripción de los terrenos facilitaron que los propietarios pudieran avanzar en la promoción y comercialización de sus parcelas.

Este nuevo barrio forma parte de la gran transformación urbanística del sureste de Madrid, junto con Los Ahijones, Los Cerros, Valdecarros y El Cañaveral.

Según un informe de Foro Consultores Inmobiliarios publicado en febrero, Los Berrocales reúne más de la mitad de las 1.136 viviendas de obra nueva que se encontraban a la venta en estos desarrollos, lo que supone un aumento del 39,4% respecto al año anterior.

La expansión del proyecto también se refleja en los precios residenciales. En enero de 2026, el metro cuadrado de vivienda libre de obra nueva alcanzó los 4.061 euros, un 11,2% más que doce meses antes. El importe medio por vivienda se situó en torno a los 390.000 euros.

De este modo, la inversión que Sergio Ramos inició hace quince años comienza a mostrar resultados después de un largo periodo de incertidumbre.

La comercialización de terrenos ha disparado los beneficios de DILB y ha contribuido a aliviar su endeudamiento, coincidiendo con el avance de Los Berrocales, que se afianza como uno de los principales polos de desarrollo residencial de Madrid.