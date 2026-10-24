Daniel Alves afronta un nuevo frente judicial: un coche de lujo y su granja, embargados por una deuda de 1,38 millones de euros

La Justicia de Sao Paulo ha ordenado el bloqueo de una granja de 64 hectáreas propiedad de Daniel Alves, por una deuda de aproximadamente 1,38 millones de euros.

La medida responde a una demanda presentada por el fondo de inversión GAD, que reclama al exfutbolista el pago de una cantidad pendiente vinculada a un acuerdo económico firmado tras su salida del club brasileño.

Además de la finca, de la que Alves es el único propietario, la resolución contempla el bloqueo de otro inmueble situado en la misma región, del que el exjugador posee el 50 %.

Estas medidas se suman a la restricción judicial que pesa sobre un Porsche 911 Carrera de 2021 registrado a nombre del exinternacional brasileño. El vehículo ya estaba sujeto a otra limitación judicial en el marco de un procedimiento que se tramita bajo secreto de sumario.

El origen de la deuda

El conflicto económico tiene su origen en el acuerdo de rescisión que Daniel Alves firmó con el Sao Paulo en septiembre de 2021. Según la documentación presentada por el fondo GAD, el club se comprometió a abonarle aproximadamente 4,1 millones de euros, repartidos en 60 mensualidades de unos 63.000 euros.

Un año después, en septiembre de 2022, el futbolista acordó ceder al fondo de inversión los derechos de cobro de las cantidades que todavía tenía pendientes de percibir del club brasileño.

A cambio, GAD le pagó alrededor de 2,1 millones de euros por unos derechos de cobro cuyo valor nominal ascendía a unos 3,6 millones. El acuerdo establecía que Alves debía transferir al fondo las cantidades que recibiera del Sao Paulo a medida que se fueran abonando.

Dani Alves. Europa Press

Sin embargo, el cumplimiento del pacto se complicó a partir de 2023, cuando el exfutbolista ingresó en prisión preventiva mientras se investigaba la denuncia por agresión sexual presentada contra él.

Según el fondo, su exmujer, Dinorah Santana, que también ejercía como apoderada, manifestó que desconocía el acuerdo y se negó a continuar con los pagos.

GAD sostiene que notificó al Sao Paulo para que ingresara directamente en su cuenta las cantidades correspondientes. No obstante, el procedimiento se prolongó y el fondo asegura que sufrió importantes pérdidas, especialmente después de conocer que parte del dinero abonado por el club se había destinado al pago de una pensión alimenticia para el hijo del jugador.

La deuda reclamada asciende finalmente a unos 1,38 millones de euros. El fondo comenzó a exigir judicialmente el pago en octubre del año pasado, y la resolución más reciente permite actuar sobre los bienes de Alves para garantizar el cobro de la cantidad reclamada.

La absolución en España

El nuevo procedimiento económico en Brasil llega después de que Daniel Alves fuera absuelto del delito de violación por el que había sido condenado inicialmente a cuatro años y medio de prisión en febrero de 2024.

El exjugador permaneció alrededor de 14 meses en prisión preventiva y salió en libertad provisional el 25 de marzo de 2024, tras abonar una fianza de un millón de euros.

La denuncia se remontaba a unos hechos ocurridos el 31 de diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona, donde una joven de 23 años acusó al futbolista de haberla agredido sexualmente en el baño del establecimiento. Alves negó las acusaciones durante el procedimiento.

En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la condena y lo absolvió al considerar insuficientes las pruebas para mantener la sentencia condenatoria, según la resolución judicial.

Ahora, el exfutbolista afronta un nuevo frente en los tribunales, esta vez en Brasil y relacionado con sus compromisos económicos. Por el momento, la Justicia ha ordenado el bloqueo de varios bienes para responder a la reclamación del fondo de inversión, sin que ello implique una pérdida definitiva de la propiedad de los inmuebles.