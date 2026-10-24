Simeone celebra con Baena el gol de la victoria ante el Espanyol. Reuters

El Atlético no quiere perder el tren de La Liga: la jornada que puede cambiar la lucha por el liderato con el Clásico

El Atlético de Madrid afronta una jornada decisiva para sus aspiraciones en La Liga. Con cinco victorias consecutivas y asentado en la segunda posición, el conjunto rojiblanco tiene ante sí la oportunidad de meter presión al Barça de cara al Clásico.

Sin embargo, Simeone no quiere distracciones: antes de mirar a sus rivales, toca cumplir ante el Deportivo. El "partido a partido" vuelve a cobrar todo su sentido en un momento en el que cada punto puede resultar determinante.

Los rojiblancos han conseguido engancharse a la pelea por el título gracias a una dinámica positiva que les ha permitido recortar distancias y recuperar protagonismo en la zona alta de la clasificación.

Ahora, el reto pasa por prolongar esa buena racha y aprovechar una jornada que puede alterar el escenario de la lucha por el liderato.

Las cuentas son claras. Si el Atlético consigue sumar los tres puntos ante el Deportivo, podrá acostarse con la posibilidad de situarse a solo dos puntos del Barça, a la espera de lo que suceda en el Clásico.

El resultado del enfrentamiento entre azulgranas y madridistas determinará después si los rojiblancos mantienen esa distancia, ven cómo aumenta o consiguen abrir una brecha respecto a su vecino de la capital.

La oportunidad en El Clásico

El encuentro entre Barça y Real Madrid convierte la jornada en una oportunidad especialmente atractiva para los intereses atléticos. Cualquier resultado puede tener consecuencias en la clasificación, pero los hombres de Simeone saben que no sirve de nada hacer cálculos si antes no resuelven su propio compromiso.

El Atlético no depende de sí mismo para alcanzar el liderato este fin de semana, pero sí tiene la posibilidad de ejercer presión sobre sus competidores. Ganar permitiría trasladar la responsabilidad al conjunto azulgrana y al Real Madrid, obligados a responder en un duelo directo que puede beneficiar indirectamente a los rojiblancos.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Simeone ha mantenido su discurso habitual y ha evitado entrar en valoraciones sobre el Clásico.

Simeone, durante el partido ante el Stuttgart. Reuters

El Cholo, en rueda de prensa, ha centrado sus declaraciones en el Deportivo, consciente de que cualquier exceso de confianza podría complicar una jornada que, sobre el papel, se presenta favorable para reforzar las aspiraciones de su equipo.

El mensaje es inequívoco: no hay margen para mirar más allá del siguiente compromiso. Aunque el enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid acapare buena parte de la atención mediática, el Atlético necesita demostrar que su candidatura al título se sostiene sobre resultados propios y no sobre los tropiezos ajenos.

La prioridad pasa por mantener la concentración, prolongar la dinámica ganadora y evitar que la expectativa generada por el Clásico desvíe la atención de un partido que también exige máxima seriedad.

En una competición tan igualada, los encuentros que parecen una oportunidad pueden convertirse en un problema si no se afrontan con la intensidad adecuada.

❝El RC Deportivo es un equipo valiente, que viene compitiendo muy bien, y tenemos nuestra energía puesta en hacer las cosas bien mañana❞. — Diego Pablo @Simeone 🎙️ https://t.co/Ilk6p7QOPK — Atlético de Madrid (@Atleti) October 23, 2026

El momento que atraviesa el Atlético invita al optimismo. Cinco triunfos consecutivos han impulsado al equipo hasta la segunda plaza y han alimentado la sensación de que la pelea por La Liga está lejos de ser una cuestión reservada exclusivamente a Barcelona y Real Madrid.

Además, la cercanía con el liderato tiene un significado especial. Han tenido que pasar tres temporadas para que el conjunto rojiblanco vuelva a encontrarse tan cerca de la primera posición a estas alturas de la campaña.

Un dato que refuerza la importancia de la jornada y que permite entender por qué cada partido adquiere ahora una dimensión mayor.

No obstante, la clasificación todavía no se decide en una sola noche. El Atlético necesita mantener la regularidad durante las próximas semanas y demostrar que puede sostener el ritmo de sus principales adversarios.

Más que tres puntos

La buena racha representa una base sólida, pero el verdadero desafío consiste en convertirla en una tendencia duradera.

Por eso, el partido ante el Deportivo se presenta como mucho más que una nueva oportunidad para sumar tres puntos. Es la posibilidad de confirmar que el equipo está preparado para competir hasta el final y de llegar al Clásico en una posición privilegiada para beneficiarse de cualquier resultado.

Simeone conoce perfectamente el camino. Primero, ganar; después, mirar la clasificación. El Atlético quiere seguir subido al tren de La Liga y sabe que esta jornada puede acercarlo un poco más a su destino. Pero, como tantas veces ha repetido el Cholo, el siguiente paso es siempre el único que importa.