Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, trasladado de urgencia al hospital tras sufrir un colapso

Vincent Kompany ha sido evacuado en helicóptero de la ciudad deportiva del Bayern Múnich tras sufrir un colapso, según el diario alemán BILD. El entrenador belga, de 40 años, se sintió mal e incluso llegó a desplomarse mientras presenciaba el entrenamiento del filial del conjunto bávaro.

El club alemán aún no ha ofrecido detalles sobre el estado de salud de su entrenador, aunque según varios medios alemanes, está estable.

"Vincent Kompany tuvo que acudir a tratamiento médico el viernes tras un colapso durante el entrenamiento del FC Bayern Amateure. El entrenador del equipo profesional había estado observando la sesión del segundo equipo. Kompany será sometido a exámenes exhaustivos en el hospital y permanecerá bajo atención médica. Por el momento, su equipo de entrenadores gestionará el entrenamiento y las actividades de juego", publicaba el Bayern.

Vincent Kompany in medizinischer Obhut. Vincent Kompany musste sich am Freitag nach einem Zusammenbruch während des Trainings der FC Bayern Amateure in ärztliche Behandlung begeben. Der Trainer des Profiteams hatte der zweiten Mannschaft bei ihrer Einheit zugeschaut. Kompany wird im Krankenhaus eingehend untersucht und in medizinischer Obhut bleiben. Bis auf Weiteres regelt sein Trainerteam den Trainings- und Spielbetrieb. 🔗 https://t.co/ykFE8U1fKm — FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2026

Desde el pasado sábado, Kompany ya atravesaba algunos problemas de salud a causa de una infección vírica. En la victoria ante el RB Leipzig, según BILD dio la charla a sus futbolistas antes de tener que tumbarse durante unos minutos en el sofá del vestuario del Allianz Arena, tanto en el descanso como al final del partido.

El rotativo alemán mencionado anteriormente señala que la infección habría provocado molestias en una zona con tejido cicatricial antiguo, lo que le dificultaba acciones como subir escaleras.

Es por ello que las entrevistas post-partido corrieron a cargo de su staff y de responsables del club, un hecho que ya hacía presagiar que el entrenador no se encontraba en buenas condiciones para atender a los medios con normalidad.

El lunes no dirigió el entrenamiento y, de acuerdo con el mismo medio, fue examinado de nuevo de forma exhaustiva por los médicos, con el internista del equipo, el profesor Roland Schmidt, al frente.

El martes no asistió a la rueda de prensa previa al partido de Champions ante el Arsenal, aunque sí atendió a los medios tras el empate en el Allianz Arena.

"Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo y conseguirlo todo. Cogí un virus bastante desagradable la semana pasada, y por supuesto no escuché a mi cuerpo, y luego en algún momento mi cuerpo dijo: ¡Para ahora!".

Max Eberl, director deportivo, destacó que "la salud de Vincent Kompany tiene la máxima prioridad para nosotros. En el FC Bayern haremos todo lo posible para que se recupere rápidamente. Vinnie recibirá toda la atención y el apoyo médico necesario, así como todo el tiempo que precise. Su equipo de entrenadores, en el que confiamos plenamente, asumirá sus tareas. Todos en el FC Bayern le deseamos a Vinnie una pronta recuperación".