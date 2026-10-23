Kylian Mbappé, 27 años, sobre su infancia: "Si mi padre hubiera leído los contratos, yo habría ganado una pasta gansa"

A sus 27 años, Kylian Mbappé ha desmitificado una de las narrativas más recurrentes e infundadas que han rodeado su carrera profesional desde su meteórico salto a la élite del fútbol europeo: la supuesta intervención directa de su familia en la negociación de sus multimillonarios compromisos económicos.

En una distendida e ilustrativa conversación durante el programa audiovisual The Bridge, presentado por Aurélien Tchouaméni y en el que participó junto al futbolista Achraf Hakimi y al comediante Malik Bentalha, la figura madridista desgranó con fino sentido del humor el verdadero papel que desempeñó su progenitor en el ámbito financiero durante su etapa de juventud.

El atacante galo aprovechó la entrevista para desmentir categóricamente las especulaciones mediáticas que situaban a su padre al frente de las complejas operaciones contractuales que guiaron su trayectoria profesional desde el Mónaco hasta la capital de España.

Entre risas y con total espontaneidad, la estrella francesa ironizó sobre la marcada desatención que mostraba su padre hacia las minucias legales e hipotecas financieras de sus vínculos profesionales.

Al respecto, el astro galo lanzó una tajante sentencia que desmontó los rumores populares: "Si mi padre hubiera leído los contratos, me habría embolsado una pasta gansa. ¡Es un viejo sabueso! Pero él jamás ha leído mis contratos; él pasa... Pasa olímpicamente".

El atacante explicó que, lejos de actuar como un implacable negociador económico o un representante voraz, su progenitor se desvinculó por completo de la revisión de cláusulas y números, permitiendo que abogados especializados gestionasen de manera técnica todos los aspectos legales del negocio futbolístico.

El goleador galo detalló que sus padres prefirieron centrar sus esfuerzos en la protección emocional y personal de su hijo, evitando asumir funciones de representación legal para las cuales no estaban preparados en su momento.

Kylian Mbappé celebrando un gol con el Real Madrid. Europa Press

En lugar de ejercer como gestores financieros, sus progenitores buscaron el asesoramiento calificado de expertos leales para salvaguardar la tranquilidad y el patrimonio del atleta.

Mbappé argumentó que el acompañamiento familiar en su infancia siempre estuvo enfocado en preservar sus metas deportivas: "Mis abogados, como hace todo el mundo, con el tiempo he sabido rodearme de gente competente y leal".

Asimismo, el astro recordó la actitud comprensiva y respetuosa que mantuvo su padre cuando el joven delantero se preparaba para dar el salto definitivo hacia la formación de élite.

Respecto a aquel instante trascendental de su niñez, el atacante rememoró las sabias palabras de aliento que le brindó su progenitor para confirmar su vocación sin presiones externas:

"Yo me acordaré siempre de lo que mi padre me dijo cuando me fui a Clairefontaine. El primer día me preguntó: "¿Es eso lo que realmente quieres hacer? ¿Estás seguro?". [...] Me preguntaron que si era eso lo que quería. Y que si estaba seguro de ello, que me apoyarían y me protegerían para cumplir ese sueño".

Con estas categóricas explicaciones, la estrella francesa ratificó que el apoyo de su hogar fue esencialmente afectivo, distante del frío mercantilismo que a menudo se le atribuyó falsamente en el plano público.