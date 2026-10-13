Pablo Barrios y Lookman dieron el triunfo a los rojiblancos ante los 'red devils', que acabaron con 10 tras la expulsión de Yoro en el 74'.

El Atlético de Madrid le saca los colores a un Manchester United desencajado para sumar su primera victoria en Champions

Atlético

Man. United

La primera victoria en la Champions ya ha llegado. El Atlético de Madrid, en uno de los partidos más completos de la temporada, doblegó a un Manchester United que, aunque parezca mentira, pecó de novato en la máxima competición europea a nivel de clubes [Narración y estadísticas del partido: Atlético de Madrid 2-0 Manchester United].

El conjunto mancuniano entró dormido al partido y cuando aún no se había cumplido el primer minuto de juego, Pablo Barrios finalizaba una gran jugada colectiva que empezó con el 'Cuti' Romero en las inmediaciones de su propio área. Un golpe del que le costó mucho recuperarse al equipo inglés.

No quedó ahí la cosa. A falta de 18 minutos para el final, y con el partido aún abierto (1-0), Glenn Nyberg recibió la llamada del VAR para acudir al monitor a revisar una posible tarjeta roja a Leny Yoro por un agarrón sobre Lookman cuando el nigeriano enfilaba la portería de Senne Lammens.

Ni se lo pensó el sueco: último hombre, roja y expulsión. Con superioridad numérica, el africano se encargó él mismo de sentenciar el partido a falta de once minutos para el final más el añadido.

Al espacio mató el Atleti al United, con Grimaldo avanzando como un tiro por el carril interior izquierdo: encontró en diagonal a David, que controló por bajo y la cruzó buscando el palo izquierdo.

Lammers sacó una mano espectacular, pero el balón quedó muerto y Lookman llegó con todo para mandarla a guardar. Llegaba la primera victoria de la temporada tras la derrota en Anfield ante el Liverpool.

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