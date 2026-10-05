Miguel Torres, exfutbolista: "Bellingham tendría que ser el capitán del Madrid. No hace 50 goles, pero contagia al resto"

El liderazgo y la jerarquía de Jude Bellingham continúan acaparando focos en el panorama deportivo. El centrocampista británico atraviesa un momento dulce con la selección de Inglaterra durante el presente parón internacional, donde ha vuelto a erigirse en la brújula indiscutible del combinado nacional.

Su imponente despliegue físico, el criterio asociativo en la medular y una madurez competitiva impropia de su juventud confirman que el jugador ejerce una ascendencia total sobre el césped con la camiseta de los Three Lions, asumiendo la responsabilidad en la creación y marcando el ritmo del equipo con notable autoridad en cada compromiso.

Este rendimiento con su selección no pasa inadvertido en el fútbol español, donde su papel suscita continuos análisis. En ese contexto, uno de los posicionamientos más firmes se produjo anoche en los micrófonos de Radioestadio, el espacio deportivo de Onda Cero.

Durante la tertulia nocturna, el exfutbolista del Real Madrid y actual analista Miguel Torres elogió sin reservas las virtudes del centrocampista y planteó una propuesta que desafía la tradicional asignación del brazalete blanco en el Santiago Bernabéu.

El exdefensa valoró la solvencia del jugador de Stourbridge y la naturalidad con la que asume galones: "A mí Bellingham me encanta. Para mí es el mejor jugador en esa posición. Creo que en la selección inglesa se siente líder, verdadero líder. No necesita demostrarlo desde su propia boca, sino en el terreno de juego".

Jude Bellingham con la selección de Inglaterra. Reuters

A partir de esa demostración de peso futbolístico, el comentarista dio un paso más al trasladar su reflexión a la actualidad de la entidad de Concha Espina, postulando al mediocampista para liderar el grupo:

"No sé si el debate algún día se llevará al Real Madrid, pero yo le daría la capitanía a este futbolista. Creo que es un futbolista en torno al cual se puede hacer un proyecto porque, por su estilo futbolístico, te puede sostener una generación".

Para concluir su intervención, Miguel Torres matizó que la trascendencia de Bellingham va mucho más allá de los registros goleadores, destacando su compromiso colectivo y el espíritu que transmite a sus compañeros: "Hace todo bien, no te hace 50 goles, pero es un futbolista que es capaz de contagiar al resto de futbolistas".

De este modo, el exjugador situó al británico como el pilar estratégico idóneo sobre el que edificar el futuro del club. No en vano, Bellingham viene de ser protagonista el pasado sábado de la exhibición inglesa ante Croacia (0-7) con un gol y hat-trick de asistencias.