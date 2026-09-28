Santi Cañizares, exfutbolista: "Antes que Lamine y Mbappé hay 2 candidatos superiores al Balón de Oro: Kane y Fabián"

El debate sobre el Balón de Oro dejó anoche en El Partidazo de COPE distintas formas de entender qué debe premiar el galardón.

Santi Cañizares situó a Harry Kane y Fabián por delante de Lamine Yamal y Kylian Mbappé al valorar lo que cada uno ha conseguido durante la temporada. Manolo Lama, en cambio, defendió el atractivo del juego de Lamine, mientras que Helena Condis explicó la confianza del futbolista en sus posibilidades.

Cañizares quiso separar la elección del Balón de Oro de otras discusiones habituales cuando se compara a los grandes jugadores. A su juicio, estar en el mejor momento de forma, tener un gran valor de mercado o despertar más interés entre los aficionados no equivale necesariamente a haber firmado la temporada más merecedora del premio.

"Y para mí, antes que Lamine y antes que Mbappé, para mí hay dos candidatos superiores que son Harry Kane y Fabián. Por lo que han hecho en la temporada, para mí es más difícil lo que han hecho ellos", afirmó el exfutbolista.

Su argumento, por tanto, no se centró en negar las cualidades de los otros aspirantes, sino en dar más peso al rendimiento acumulado durante el curso.

En la misma conversación, Lama planteó la dificultad de fijar un único criterio para decidir quién es el mejor. El periodista distinguió entre la eficacia, los títulos y el espectáculo que ofrece un futbolista.

Desde esa última perspectiva, dejó clara su preferencia: "Si tengo que pagar dinero por ver a un jugador, lo pago por ver a Lamine antes que a Mbappé". También admitió que las necesidades de un equipo podrían llevarlo a escoger al francés en otro contexto.

Kylian Mbappé se lesiona con Francia. Reuters

Condis aportó la visión de Lamine sobre la carrera por el premio. Según contó, el jugador interpreta con optimismo sus opciones y no tiene intención de rebajar públicamente sus aspiraciones por temor a las críticas.

"Durante este mes, siempre que le pregunten a Lamine Yamal directamente él se irá diciendo que merece el Balón de Oro y le da igual que algunos le acusen de soberbio o de sobrado", señaló la periodista.

La victoria de España ante Inglaterra en Wembley apareció asimismo en la conversación. Condis apuntó que existe cierta percepción de que aquel partido favoreció a Lamine en su comparación con Kane.

Cañizares, sin embargo, mantuvo su elección: al juzgar el conjunto de la temporada, votaría antes al delantero inglés y a Fabián.

La discrepancia dejó expuesta la cuestión de fondo del debate: cuánto debe pesar la trayectoria de todo un curso frente al impacto que un jugador produce cada vez que entra en el campo.