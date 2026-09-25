Santiago Cañizares, exfutbolista: "Mbappé y Lamine han pecado de poca humildad al hacer valoraciones del Balón de Oro"

La carrera por el Balón de Oro siempre genera un intenso debate, pero esta temporada la polémica no solo se está centrando en los méritos deportivos, sino también en la actitud pública de algunos de los principales candidatos.

Santiago Cañizares, exguardameta internacional de 56 años y actual comentarista deportivo, no se ha mordido la lengua al valorar la postura de Kylian Mbappé y Lamine Yamal frente al prestigioso galardón.

Durante la emisión en directo del programa El Partidazo de COPE, que recientemente realizó una programación especial con público desde Málaga, el exjugador criticó con dureza lo que considera una estrategia equivocada por parte de ambas estrellas.

El debate surgió al analizar cómo los propios futbolistas se postulan hoy en día con cada vez más descaro para alzar el trofeo que otorga la revista France Football.

Lejos de la tradicional modestia o la cautela diplomática que solía caracterizar a los grandes favoritos, tanto el delantero francés del Real Madrid como la estrella del Barça han protagonizado intervenciones en las que hacen un escrutinio de sus propias opciones, reivindicando sus candidaturas.

Ante este panorama de campañas mediáticas, Cañizares fue tajante. En su intervención ante el público malagueño, el analista reflexionó sobre la psicología del jurado y advirtió de que estas actitudes pueden jugar claramente en contra de los futbolistas.

"El que vota es una persona humana y a las personas no les gusta la gente arrogante", sentenció el que fuera portero del Valencia, dejando claro que quienes eligen al ganador no son inmunes al comportamiento público de los candidatos.

Profundizando en su crítica y señalando directamente a los dos atacantes que hoy acaparan los focos en LaLiga, Cañizares pronunció que "tanto Mbappé como Lamine Yamal creo que han pecado de poca humildad a la hora de hacer valoraciones del Balón de Oro. Y creo que esto no les beneficia porque el que vota dice: pero estos dos de qué van".

Mientras Mbappé y Lamine Yamal siguen marcando diferencias sobre el césped con sus respectivos clubes, quedará por comprobar si el jurado internacional de periodistas comparte esta visión de Cañizares. Habrá que ver si, en el recuento final de votos, esas reivindicaciones públicas les pasan factura o si sus indudables méritos deportivos logran imponerse.