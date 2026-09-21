José Mourinho, fotos en mano, alza la voz con su denuncia tras el derbi: la lista de errores a favor de Barça y Atlético

Atlético

Real Madrid

Folio en mano salió José Mourinho a la rueda de prensa posterior al derbi ante el Atlético de Madrid. El Real Madrid acababa de perder en un duelo con polémica, y el portugués acudió a la sala bien preparado.

Aprovechó la primera pregunta, le dio el suspense necesario, y sacó el papel. Un folio tamaño DIN A4 en el que entraban, horizontalmente y perfectamente divididas, dos imágenes. Eran dos fotos fijas, dos capturas recién sacadas de la retransmisión de televisión.

Una de ellas era la acción del 'Cuti' Romero con Jude Bellingham. La otra, el tremendo plantillazo de Kang-in Lee directo a la tibia de Fede Valverde. "Podríamos ahorrarnos la rueda de prensa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras". Esas fueron las primeras palabras de José Mourinho.

🗣️ Mourinho: "Quien tiene que estar muy feliz es el comité con la designación arbitral. Ha sido todo muy extraño"#ElDERBIenDAZN | #LALIGAenDAZN⚽ pic.twitter.com/xSItiXBQoG — DAZN España (@DAZN_ES) September 20, 2026

Un déjà vu. Vuelta al pasado. Regreso a la primera época de Mourinho. Casi hasta se hacían apuestas con cuándo se volvería a ver la versión más beligerante del técnico luso.

Salió a defender lo suyo, pero también a airear discutidas decisiones arbitrales que afectan a sus principales rivales por el título de Liga. Repasó polémicas que, en estas apenas siete jornadas de competición, han tenido también como protagonistas al FC Barcelona y al Atlético de Madrid. "Negreira ya no está, ¿no? Entonces si no está, no está manchada por Negreira", soltó Mourinho antes de levantarse de la silla.

El Real Madrid y las expulsiones

José Mourinho salió encendido del Metropolitano por las dos tarjetas rojas que pidió para los jugadores del Atlético de Madrid. Las dos en la primera parte, con lo que eso habría condicionado el transcurrir del derbi.

Al filo del descanso, 'Cuti' Romero y Jude Bellingham fueron con todo a un balón dividido. El argentino llegó para ejecutar un pase con el interior de su pie derecho y el inglés se lanzó al suelo para tratar de rebañar la bola. Jude arrolló a Romero en el suelo, pero el defensa le devolvió el golpe con los tacos clavados a la altura de la rodilla.

¡LA ACCIÓN ENTRE EL CUTI ROMERO Y BELLINGHAM! 🔥🔥



TRAS REVISARLO EN EL VAR, EL ÁRBITRO LO DEJA EN AMARILLA PARA EL COLCHONERO#ElDERBIenDAZN | #LALIGAenDAZN⚽ pic.twitter.com/j360WqxkLb — DAZN España (@DAZN_ES) September 20, 2026

Ortiz Arias señaló en primera instancia falta a favor del Atlético y además le mostró cartulina amarilla a Bellingham. Alucinaba el inglés. El Real Madrid al completo. Tanto fue así, que el VAR llamó al colegiado de campo para que acudiera al monitor a revisar esa acción, porque su decisión inicial no estaba nada clara.

El árbitro se desdijo, pitó falta a favor del Real Madrid y la amarilla pasó a ser para Romero. Pero esos tacos en la rodilla eran para mucho más, especialmente para Mourinho.

Poco después, una acción mucho más clara. Valverde salía corriendo y Kang-in Lee le cazó. Lo hizo con una durísima entrada en la parte alta del tobillo, con los tacos por delante. Fede ni siquiera se retorció en el suelo, se levantó instantáneamente y pidió explicaciones al árbitro. Kang-in se fue sin castigo alguno, pero las imágenes no mentían.

Mourinho discute con Ortiz Arias. EFE

El Real Madrid confirmó posteriormente que Fede Valverde sufría un "traumatismo severo en el tobillo izquierdo".

No es el único lío que ya ha tenido en este inicio de temporada el Real Madrid con las expulsiones. Recientemente, en el partido ante el Elche, los blancos reclamaron otras dos expulsiones que no se dieron. Una de ellas por un codazo de Osorio a Huijsen y otra por una entrada de Víctor Chust a Güler a la altura de la tibia.

'Mou' se acuerda del Barça y del Atleti

En su primer estallido gordo del curso, José Mourinho también pasó facturas en algunos partidos ganados por el Barça. Hizo referencia a que "el penalti del Barcelona es para reír", acordándose de la pena máxima que le señalaron a los culés hace un par de jornadas ante el Levante por una infracción de Mandi sobre Lamine Yamal.

Aquel partido terminó ganándolo el conjunto culé por 2-4, y el tanto de Lamine Yamal desde los once metros supuso en aquel momento el 0-3.

No es el único penalti, no obstante, que le han señalado a favor al conjunto catalán en lo que va de curso. En la goleada ante el Racing de Santander, el equipo de Hansi Flick vio cómo el árbitro le pitaba hasta tres penas máximas a favor.

"La no expulsión contra el Athletic con este señor que ha sido muy simpático...", dijo Mourinho. Hacía referencia a la cartulina roja que le perdonó precisamente el mismo Ortiz Arias a Espart, jugador del Barça, en una acción en el minuto 10 de partido.

También Mourinho tuvo recuerdo para el Atlético de Madrid, y no precisamente por las dos expulsiones no vistas en el derbi. "En este estadio, el gol anulado a Osasuna es para reír, y el penalti en San Sebastián es para reír", comentó el entrenador del Real Madrid.

Se refería al tanto de Arguibide para Osasuna la pasada jornada que no valió por una dudosa falta de Torró en el salto previo. El Atlético terminó ganando por 4-0, pero entonces el partido estaba más ajustado.

🗣️ Mourinho: "Un árbitro, pobre árbitro, que solo ha hecho partidos pequeñitos y el señor VAR, que tiene una gran historia... enhorabuena al comité de designación arbitral"#ElDERBIenDAZN | #LALIGAenDAZN⚽ pic.twitter.com/KMvoqYC2nw — DAZN España (@DAZN_ES) September 20, 2026

Su segunda referencia va por el penalti que le señalaron a favor a los de Simeone la jornada anterior. En el duelo entre el Atleti y la Real Sociedad en San Sebastián y con empate sin goles, en el minuto 82 Martínez Munuera señaló pena máxima para los rojiblancos por una mano en el área. Grimaldo transformó el penalti y el Atlético terminó ganando por 0-3.

Siete jornadas son, por lo tanto, lo que ha tardado José Mourinho en recuperar su versión anterior más combativa contra el arbitraje después de lo vivido en el derbi ante el Atlético de Madrid.