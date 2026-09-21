Davinchi junto a su padre, David Cordón, que falleció en el accidente ferroviario de Adamuz. Redes sociales

Davinchi, el futbolista del Getafe que perdió a su padre en Adamuz, estalla: "Dimita ya, asesino Óscar Puente"

Davinchi, futbolista del Getafe e hijo de una de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, cargó este domingo contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, mediante un mensaje publicado en redes sociales.

Ocho meses después del siniestro, el jugador reclamó responsabilidades por lo ocurrido y exigió la dimisión del titular de la cartera con una frase contundente: "Dimita ya, asesino Óscar Puente".

El lateral izquierdo azulón perdió a su padre, David Cordón, en el accidente ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, Córdoba. La tragedia dejó 46 fallecidos y más de un centenar de heridos, y continúa marcada por el dolor de las familias y por el proceso de investigación destinado a aclarar las circunstancias del siniestro.

En su publicación, Davinchi expresó su frustración por la ausencia, a su juicio, de respuestas suficientes y de consecuencias concretas tras lo sucedido.

"Ocho meses ya de aquel fatídico accidente para tantas familias y aún no se hace justicia", escribió el futbolista, que también rechazó que las indemnizaciones o los mensajes institucionales puedan compensar la pérdida sufrida por los familiares de las víctimas.

El jugador del Getafe reclamó medidas y responsabilidades en lugar de explicaciones genéricas. "No nos vale ni el dinero ni las palabras vacías, sin consecuencias reales. Queremos justicia", señaló en un texto dirigido a quienes considera responsables de la gestión vinculada al accidente ferroviario.

La publicación elevó el tono en sus últimas líneas. Davinchi acusó a los responsables de haber cometido "numerosos errores" y de haber causado un daño irreparable a las familias afectadas. "Perder a un padre no lo va a reparar nada", afirmó antes de dirigirse expresamente a Óscar Puente para pedir su salida del Gobierno.

El mensaje compartido por Davinchi en sus redes sociales. Redes sociales

El mensaje se produce cuando se cumplen ocho meses de la tragedia de Adamuz. La investigación sobre las causas del accidente y las eventuales responsabilidades sigue en marcha, sin que exista todavía un informe definitivo que determine el origen del siniestro.

Por ello, las afirmaciones del jugador reflejan su posición personal y el sufrimiento de una familia directamente golpeada por la catástrofe.

Davinchi ya había despedido públicamente a su padre en los días posteriores al accidente. Entonces compartió un mensaje de homenaje en el que recordó la forma de afrontar la vida que le transmitía David Cordón y le dedicó unas palabras de despedida: "Te amo, papá".

El futbolista ha continuado con su carrera en el Getafe mientras atraviesa el duelo por la muerte de su padre.

Su última publicación vuelve a poner el foco en el impacto humano del accidente de Adamuz y en la demanda de explicaciones de las familias de las víctimas, que esperan conocer con precisión qué ocurrió y si hubo fallos que pudieron evitar la tragedia.