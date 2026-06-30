Los morosos del deporte: Arda Turan y Enríquez Negreira se mantienen como los grandes deudores en la lista de Hacienda

La Agencia Tributaria ha publicado este martes su listado anual de grandes deudores, el que recoge a todos los contribuyentes que, a cierre del ejercicio de 2025, acumulaban una deuda con el fisco superior a los 600.000 euros.

El deporte español vuelve a tener una representación nada envidiable en ese registro. Dos nombres copan la atención mediática: Arda Turan y José María Enríquez Negreira. Ambos ya figuraban en la lista del año pasado y ambos la cierran de nuevo sin apenas haber movido un euro de su deuda.

El excentrocampista turco, que entre 2011 y 2015 fue uno de los futbolistas más queridos del Atlético de Madrid -ganó con el equipo colchonero La Liga, la Copa del Rey y la Europa League- y que posteriormente recaló en el FC Barcelona, mantiene frente a Hacienda una deuda de 1.265.705,82 euros, exactamente la misma cifra que lucía en la lista publicada el pasado año.

Turan, retirado del fútbol profesional en 2022 y actualmente entrenador del Shakhtar Donetsk, tributó durante sus años de futbolista en España y arrastra desde entonces esta obligación fiscal sin resolver.

Más llamativo, si cabe, es el caso de José María Enríquez Negreira.

El que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) durante casi veinticuatro años, y protagonista involuntario de uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol español -el llamado 'caso Negreira', por el que el FC Barcelona le transfirió alrededor de 7,5 millones de euros entre 2001 y 2018- debe a Hacienda 1.089.874,70 euros.

La cifra es ligeramente inferior a la que registraba hace doce meses (1.096.488,52 euros), pero la reducción es tan marginal que, en la práctica, Negreira sigue sin saldar su deuda con el erario público.

Joan Gaspart, tras su declaración por el 'Caso Negreira'. EFE

También repite en el listado el expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart, con casi un millón de euros pendiente: concretamente, 993.154,94 euros.

El directivo que presidió el club azulgrana entre 2000 y 2003 ya aparecía en la lista de 2025 con una cifra prácticamente idéntica, lo que confirma que tampoco ha regularizado su situación con la Administración.

Los clubes que más deben

En el apartado de los clubes, el caso más llamativo sigue siendo el de la Unión Deportiva Salamanca, desaparecida en 2013 pero que mantiene una deuda que supera los 13,4 millones de euros.

Le siguen en el listado el Extremadura UD (2,66 millones), el CF Intercity (2,31 millones), el CD Atlético Alcantarilla (1,82 millones), el Lleida Ponent CF (1,54 millones), el CF Reus Deportiu (1,34 millones) y el FC Cartagena (1,26 millones).

También aparecen el Club Atlético San Lorenzo de Almagro y el Club Atlético Huracán, equipos argentinos, con 920.000 y 1,73 millones en deuda con la Agencia Tributaria española, respectivamente, lo que evidencia que la lista va más allá de las fronteras nacionales.

La publicación anual de este listado, que la Agencia Tributaria utiliza como mecanismo de presión y transparencia, vuelve a poner de manifiesto que el deporte de élite no es inmune a los problemas fiscales.

Y que, al menos en los casos de Turan, Negreira y Gaspart, el paso del tiempo no parece ser el mejor aliado de las arcas del Estado.