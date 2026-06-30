Ferland Mendy, futbolista del Real Madrid, a juicio después de que uno de sus perros mordiera en la pierna a un menor

Un juez de Alcobendas (Madrid) ha ordenado la apertura de juicio oral contra el futbolista del Real Madrid Ferland Mendy por un presunto delito de lesiones derivado del ataque de uno de sus perros a un menor de 17 años y a dos canes, uno de los cuales tuvo que ser sacrificado como consecuencia de las heridas sufridas.

La resolución, dictada en enero de 2026, fija una fianza de 7.410 euros para el jugador y remite el procedimiento a un Juzgado de lo Penal de Madrid, que será el encargado de celebrar la vista y dictar sentencia, aunque por el momento no se ha fijado fecha para el juicio.

El caso se centra en el comportamiento de uno de los cuatro perros de Mendy, de raza kangal turco, y en las condiciones de custodia del animal en la finca del futbolista.

La Fiscalía solicita para el futbolista una multa de 1.200 euros y el pago de 5.700 euros en concepto de indemnización por los daños físicos sufridos por el menor y los gastos de la atención veterinaria del perro que sobrevivió al ataque.

La acusación particular, en cambio, reclama una pena de seis meses de prisión, además de una multa mucho más elevada, de 22.500 euros, por daños físicos y morales y por el periodo de curación del joven.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se produjeron la tarde del 4 de enero de 2023. Uno de los perros del defensa blanco se habría escapado de su propiedad tras la entrada de un vehículo, aprovechando un cierre defectuoso de la puerta.

El animal quedó sin supervisión en la vía pública y, ya en las inmediaciones de una urbanización, se acercó a otro perro que paseaba con su dueña y le atacó, mordiéndole en el lomo y causándole lesiones tan graves que acabaron obligando a su sacrificio tras la intervención de veterinarios.

La escena fue presenciada por un joven de 17 años que también paseaba a su propio perro. Al ver la agresión, el menor acudió en ayuda de la mujer y, según la Fiscalía, terminó sufriendo una mordedura en la pierna izquierda, mientras que su animal también fue atacado, con heridas en el cuello y el pecho y la pérdida de un colmillo, lo que hizo necesaria una cirugía veterinaria.

El joven "sufrió cuatro lesiones cicatriciales en región gastrocnemio izquierdo" de hasta dos centímetros de diámetro y tuvo que recibir tratamiento médico quirúrgico, con puntos de sutura que tardaron en curar 30 días, según el Ministerio Público.

Además, según la Fiscalía, "los cuatro perros implicados carecían de microchip identificativo, no tenían seguro obligatorio de responsabilidad civil y no habían sido vacunados de la rabia".

El magistrado ha aceptado el interrogatorio como acusado de Mendy, que deberá declarar asistido de un intérprete de francés, así como las testificales del joven que fue agredido, su padre, que era dueño de perro que también recibió mordeduras y la dueña del can que tuvo que ser sacrificado, así como de los agentes de Policía Local de Alcobendas que prestaron servicio en aquella situación.