Tchouaméni, 26 años: "Mi madre siempre me decía que lo importante es ser el mejor en lo que haga, ya sea futbolista o chef"

Tchouaméni atiende a los medios en una rueda de prensa de la selección francesa. Reuters

Este verano, el foco del deporte mundial está puesto en una de las competiciones más esperadas: el Mundial. Con el torneo ya en marcha, las principales selecciones luchan por alcanzar la gran final y levantar el trofeo que las acredita como campeonas del mundo.

Entre las grandes favoritas figura Francia, una selección repleta de talento en la que destacan varios futbolistas que desarrollan su carrera en LaLiga. Uno de ellos es Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid.

El internacional francés afronta la cita mundialista en un excelente momento de forma. Tras varias temporadas en el fútbol español, se ha consolidado como una pieza imprescindible tanto en el esquema del conjunto blanco como en la selección francesa.

Su capacidad para dominar el centro del campo, unida a una sorprendente madurez pese a su juventud, le ha convertido en uno de los referentes del equipo.

Además, llega al torneo tras dejar atrás el episodio que protagonizó junto a su compañero Fede Valverde y que generó una importante polémica en el vestuario madridista.

Vini y Tchouaméni realizan los ejercicios de calentamiento. Reuters

Más allá del terreno de juego, Tchouaméni concede un papel fundamental a su entorno más cercano. Como ocurre con muchos deportistas de élite, la familia ha sido un apoyo esencial para gestionar la presión, el éxito y la repercusión mediática que acompañan a una carrera profesional de primer nivel.

En su caso, reconoce que su madre ha sido una figura determinante en su formación personal. "Mi madre siempre me decía que lo importante es ser el mejor en lo que haga, ya sea futbolista, chef o médico", confesó durante su participación en el pódcast estadounidense The Pivot Podcast.

La influencia de sus padres

Su padre, que también jugó al fútbol, fue otro de sus grandes referentes. Aunque recuerda aquella influencia con humor, reconoce el impacto que tuvo en su desarrollo.

"Pensaba que era buen jugador, pero yo me di cuenta de que no tanto. De todas formas, su ejemplo me impulsó", bromeó en la misma entrevista.

Esa educación y las experiencias acumuladas a lo largo de su trayectoria han contribuido a forjar una mentalidad que considera una de sus principales fortalezas.

"Mi evolución mental se basó en entender que no debo demostrar nada a los demás, ni siquiera a los seguidores, sino a quienes tengo cerca y a mí mismo", explicó al hablar de la filosofía con la que afronta cada reto.

La capacidad de superación ha marcado su carrera, pero también la influencia de la cultura estadounidense, muy presente en su vida desde joven. "Mi ambiente en Francia y el contacto con la cultura estadounidense moldearon mi visión", aseguró.

Pese a la confianza con la que afronta los desafíos, el centrocampista insiste en la importancia de mantener los pies en el suelo. "Trabajo para ser la mejor versión de mí mismo y mantener la humildad, porque en Europa, si aparentas demasiado, no es bien visto. Por eso busco un equilibrio entre la confianza y el respeto", concluyó.