Las leyendas del Real Madrid remontan y se llevan el 'Corazón Classic Match' ante el Inter con Pepe de protagonista

El conjunto blanco ganó por 2-1 en el Santiago Bernabéu en una mañana de nostalgia y ovaciones con causa benéfica.

El Santiago Bernabéu volvió a abrazar a sus leyendas en una mañana de remontada, nostalgia y ovaciones para un viejo ídolo: Pepe.

En la XIII edición del Corazón Classic Match, las leyendas del Real Madrid se impusieron 2-1 a las del Inter de Milán, levantando un duelo que empezó cuesta arriba y que terminó convertido en un pequeño festejo blanco con causa benéfica.

El partido llegaba con carga simbólica. Era el primer encuentro en el estadio tras la reelección de Florentino Pérez y después del anuncio del regreso de José Mourinho al banquillo, apenas unos días después de la visita del papa León XIV, nombrado socio de honor del club.

Las leyendas del Real Madrid y del Inter de Milán en el Corazón Classic Match. Real Madrid

El coliseo, de nuevo lleno, cambiaba la solemnidad de esos actos por una mañana ligera de ovaciones, olas y mirada al pasado para reconciliarse con un equipo que viene de dos años grises. Sobre el césped, la nómina de nombres ilustres tenía alguna ausencia.

Como la de Fabio Coentrao, pese a haber sido anunciado como una de las novedades de esta edición. Sí estaba, en cambio, uno de los símbolos de la primera era Mourinho: Pepe, recibido con un cariño unánime desde que saltó al calentamiento y cada vez que pisaba campo rival o tocaba el balón.

La mañana arrancó con guiños al pasado reciente. Pedro León, cuyo paso por el Madrid estuvo marcado precisamente por su relación con Mourinho, fue de los primeros en animar el duelo con un disparo lejano que obligó a Toldo a estirarse en el minuto diez.

El Inter respondió al otro lado con una llegada clara: Karagounis se encontró un pase de la muerte en el segundo palo, pero Koke Contreras sacó una mano felina sobre la línea que dejó al Bernabéu con la sonrisa de las grandes paradas.

Pedro León, durante el Corazón Classic Match. EFE

El ambiente era de fiesta, pero el guion quiso darle un poco de drama al homenaje. Un penalti cometido por Míchel Salgado sobre D'Ambrosio abrió la puerta para que el Inter se adelantase desde los once metros.

Hernanes vio cómo Contreras le adivinaba la intención en primera instancia, pero el rebote quedó muerto y el brasileño se rehízo para firmar el 0-1 poco antes del descanso.

El golpe, más emocional que futbolístico, provocó la reacción inmediata de la grada, que respondió con un estruendo de "¡Madrid, Madrid!" como si se tratara de una noche grande de Champions.

Tras el descanso, el partido se convirtió en un carrusel de cambios y ovaciones. Las entradas de Esteban Granero, Cambiasso o Borja Valero se llevaron algunos de los aplausos más cálidos de la mañana, pero el foco volvió pronto a Pepe, que ejerció de mediocentro con licencia total para soltarse en ataque.

Florentino Pérez dialogando con Esteban Granero antes del Corazón Classic Match. EFE

El empate llegó en el minuto 69, en una acción de manual: Agus ganó línea de fondo por la izquierda y colgó un centro tenso que el central portugués remató de cabeza al fondo de la red, desatando la celebración de un estadio rendido a uno de sus viejos caudillos.

El Madrid olió sangre y el Inter ya no encontró respuesta. Apenas diez minutos después, la banda izquierda volvió a ser la autopista del triunfo. De nuevo Agus, incisivo, puso un centro muy parecido, esta vez hacia el primer palo, donde apareció David Barral para conectar otro cabezazo poderoso y firmar el 2-1 en el minuto 76.

El marcador ya no se movió y las leyendas blancas firmaron su novena victoria en este clásico solidario, en el que solo han cedido una vez y acumulan ya una colección de víctimas de élite: Milan, Bayern, Manchester United, Juventus, Liverpool, Ajax, Roma, Arsenal… y, ahora, un Inter al que el Bernabéu volvió a ganar entre sonrisas, recuerdos y un abrazo eterno a Pepe.