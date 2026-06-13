El éxito de Ferran Torres fuera del fútbol: un imperio de 20 propiedades y más de 6 M€ de patrimonio inmobiliario

El talento de Ferran Torres dentro de los terrenos de juego es indiscutible. Sin embargo, el delantero del FC Barcelona y de la selección española también está demostrando una visión de juego brillante lejos de los focos de los estadios.

A sus 26 años, el futbolista valenciano ha consolidado un auténtico imperio empresarial que asegura su futuro financiero, demostrando que la carrera de un deportista de élite se puede potenciar con cabeza y estrategia fuera del césped.

El pilar maestro de esta fortuna silenciosa es el sector inmobiliario, donde acumula un patrimonio millonario de la mano de su entorno más cercano. La pieza central de su entramado corporativo es Eleven Future Invest S.L., una sociedad de inversión inmobiliaria que el futbolista fundó y gestiona en estrecha colaboración con su hermana, Arantxa Torres.

Esta alianza familiar ha resultado ser una fórmula de éxito rotundo en los despachos. Lejos de las inversiones de alto riesgo que suelen tentar a otros deportistas de su nivel, Ferran ha optado por el valor refugio más seguro: el ladrillo.

En la actualidad, su cartera empresarial acumula casi 20 propiedades diversificadas estratégicamente entre la Comunidad Valenciana y Cataluña. El crecimiento de este holding ha sido meteórico y sumamente rentable.

Ferran Torres celebra su gol contra el Athletic Club. REUTERS

Según reflejan las últimas cuentas disponibles en el Registro Mercantil, Eleven Future Invest S.L. cuenta con un patrimonio neto que supera holgadamente los 6,5 millones de euros.

El modelo de negocio no se limita a la simple acumulación de activos; la sociedad opera de forma integral mediante la compra, reforma, venta y alquiler residencial de inmuebles.

Esta diversificación de rentas le garantiza al jugador un flujo de ingresos constante, independiente de su ficha salarial deportiva o de los vaivenes de sus contratos de patrocinio global.

Además, el éxito empresarial de Ferran Torres no se detiene en los bloques de pisos. Su diversificación abarca la vanguardia tecnológica mediante su entrada como socio inversor en iNuba, una puntera startup española de healthtech especializada en inteligencia artificial, nutrición y escaneo corporal en 3D.

A esto se suma el Campus Ferran Torres, un proyecto de formación de fútbol base y alto rendimiento en su Foios natal que ayuda a menores en riesgo de exclusión social.

Con esta sólida red de activos, el "Tiburón" demuestra que su mentalidad ganadora y su disciplina no conocen límites, consolidándose como uno de los futbolistas de su generación con mejor visión de negocio e inteligencia financiera.