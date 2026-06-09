Mariana, madre de Julián Álvarez: "Jugaba al fútbol en cualquier lado. Yo cuidaba de que no rompiera la televisión"

Detrás de cada gran estrella del fútbol mundial hay un hogar que albergó los primeros destellos de genialidad, un patio repleto de risas y, casi siempre, una madre lidiando con los daños colaterales de una pelota indomable.

La historia de Julián Álvarez no es la excepción. Antes de consagrarse campeón del mundo, levantar trofeos en el Viejo Continente y deslumbrar con la camiseta del Atlético de Madrid, el delantero fue simplemente un niño obsesionado con el fútbol en las calles de Calchín, su pueblo natal en la provincia de Córdoba.

Mariana, su madre, recuerda aquella etapa con una mezcla de nostalgia, orgullo y ternura, reviviendo las travesuras cotidianas de un chico que vivía pegado a una pelota. En el seno de una familia trabajadora, el living de la casa de los Álvarez se transformaba a diario en un estadio improvisado.

Mariana rememora perfectamente las peripecias que debía hacer para mantener el orden doméstico ante el constante asedio de los pelotazos de Julián y sus hermanos: "Jugaba al fútbol en cualquier lado.

Yo cuidaba de que no rompiera la televisión". Aquella frase resume la infancia de un futbolista puro, de esos que no entienden de límites espaciales ni temporales cuando se trata de patear.

Julián Álvarez celebra un gol al Real Madrid en el derbi en el Metropolitano Reuters

Para Julián, cualquier rincón -ya fuera la cocina, el pasillo o la vereda- era un escenario ideal para ensayar gambetas, desafiando constantemente la resistencia de los muebles y los adornos familiares.

Sin embargo, más allá de los dolores de cabeza domésticos por el riesgo latente de un vidrio roto, Mariana destaca el silencio previo a la vorágine del éxito.

Para ella, los momentos más sagrados ocurrieron en la intimidad de la rutina, mucho antes de las luces de los estadios internacionales: "De los partidos importantes no me acuerdo tanto, pero sí de los días antes desayunando todo calladito. Uno hacía lo que podía: estar, escuchar, que tomara la leche, que se sienta fuerte".

Esa contención silenciosa y cotidiana fue el verdadero motor que nutrió las aspiraciones de la joven promesa cordobesa. Mariana entendió temprano que su rol no era presionar, sino cobijar. "Después te das cuenta que estar ahí a su lado era todo lo que Juli necesitaba. Cuando todavía no había copas", reflexiona con profunda emoción.

Hoy, con Julián consolidado en la élite del deporte rey y habiéndose convertido recientemente en padre del pequeño Amadeo, aquellas anécdotas en Calchín adquieren un valor incalculable.

La disciplina, el respeto y la humildad que caracterizan al atacante no surgieron de la nada; se moldearon entre desayunos silenciosos, el cuidado materno y la libertad de jugar en cualquier lado.

Mariana resguarda esos recuerdos como su mayor tesoro, sabiendo que, aunque ahora el mundo entero aclame sus goles, para ella siempre será el niño que ponía en peligro el televisor familiar persiguiendo un sueño redondo.