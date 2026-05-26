El éxito de Ferran Torres fuera del fútbol: su imperio de 20 inmuebles y 6,5 millones de euros de patrimonio

En el fútbol de élite moderno, los futbolistas más inteligentes son aquellos que entienden que el éxito en el terreno de juego debe asegurarse fuera de él. Ferran Torres, extremo del FC Barcelona y pieza clave de la selección española, es un claro reflejo de esta nueva generación de atletas con mentalidad empresarial.

Con solo 26 años, el delantero valenciano no solo acumula títulos sobre el césped, sino que ha consolidado de manera silenciosa una robusta estructura financiera.

Su faceta corporativa se apoya en un auténtico imperio inmobiliario y en inversiones estratégicas en tecnología y formación deportiva. El pilar maestro de su fortuna fuera de los estadios se llama Eleven Future Invest S.L..

A través de esta sociedad patrimonial familiar, de la cual comparte administración solidaria con su hermana Arantxa, Torres ha desplegado una agresiva y astuta estrategia en el mercado residencial y comercial.

La empresa cuenta actualmente con un impresionante patrimonio neto de 6,5 millones de euros, gestionando una cartera que roza la veintena de propiedades inmobiliarias. La distribución de sus activos revela una diversificación geográfica óptima basada en su propia trayectoria profesional.

Ferran Torres celebra su gol contra el Real Madrid en El Clásico EFE

El futbolista posee viviendas de lujo, plazas de garaje, locales comerciales y oficinas ubicados estratégicamente entre la Comunidad Valenciana (su tierra natal) y Cataluña (donde reside actualmente por su compromiso con el Barça).

Concretamente, zonas exclusivas como Sant Just Desvern en Barcelona y la cotizada localidad de Jávea concentran gran parte de este entramado enfocado al alquiler masivo y la plusvalía inmobiliaria. Sin embargo, el olfato inversor del apodado "Tiburón" no se detiene en el ladrillo.

Apasionado de la innovación y la preparación física, Ferran Torres fue uno de los pioneros en apostar por el ecosistema de las startups de salud digital. El valenciano entró como socio inversor y embajador global de iNuba, una puntera empresa tecnológica especializada en healthtech.

Esta plataforma desarrolla software de nutrición e inteligencia artificial combinada con sistemas de digitalización corporal en tres dimensiones (3D), buscando revolucionar el bienestar deportivo para el usuario común.

Finalmente, el delantero canaliza su faceta más social a través del Campus Ferran Torres, ubicado en la localidad valenciana de Foios. Lo que comenzó como un tradicional proyecto formativo de verano se ha transformado en una escuela de negocios y valores para jóvenes de entre 4 y 16 años.

El proyecto, financiado por el propio jugador, destaca por mezclar el fútbol base de alto rendimiento con talleres interactivos de sostenibilidad medioambiental y alianzas activas con ONGs para la inclusión de menores en riesgo de exclusión.

Con una ficha salarial millonaria en el Barça y contratos de patrocinio globales con firmas como Under Armour, Ferran Torres ha sabido blindar su porvenir.

Mientras otros atletas dilatan la gestión de sus fortunas hasta el tramo final de sus carreras, el valenciano demuestra que el éxito financiero requiere la misma anticipación, frialdad y visión de juego que se necesitan para batir al portero rival.