Luis de la Fuente durante una rueda de prensa.

Luis de la Fuente durante una rueda de prensa. Europa Press

Fútbol

Convocatoria de España para el Mundial de fútbol 2026, hoy en directo | Pendientes de las sorpresas y de la última hora de la lista de Luis de la Fuente

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💫Carvajal y Morata se quedan fuera del Mundial: no están entre los 55 de la prelista de Luis de la Fuente

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💡Las claves de la Lista

Bajas: la baja de última hora de Fermín López por lesión ha obligado al seleccionador a cambiar sus planes. La ausencia del jugador del FC Barcelona se une a las de Carvajal y Morata, ambos clave en la anterior Eurocopa pero que esta temporada no han contado con la relevancia suficiente como para entrar en la lista del Mundial.

Posibles sorpresas: Pubill es uno de los nombres propios de esta convocatoria, el defensa no ha jugado ningún partido con la absoluta pero gracias a su rendimiento durante la temporada tiene muchas papeletas de entrar en la lista. Moleiro y Víctor Muñoz son otros dos futbolistas que pueden entrar entre los 26 seleccionados gracias a las bajas y a su alto rendimiento.

⏰Horario y dónde ver la convocatoria

El seleccionador dará la convocatoria a las 12:30 y se podrá seguir a través de las redes sociales de la Selección.

  1. Convocatoria de España para el Mundial 2026, hoy en directo | De la Fuente abre la puerta

    El seleccionado abrió las puertas a los jugadores que no han vestido la camiseta de España con el como entrenador: "Es posible que vaya a venir algún jugador que no ha venido antes".

  2. Convocatoria de España para el Mundial 2026, hoy en directo | Debut en el Mundial

    El debut de la Selección en el Mundial de 2026 va a ser el 15 de junio contra Cabo Verde en Estados Unidos, en concreto, en Atlanta.

  3. Convocatoria de España para el Mundial 2026, hoy en directo | La reflexión de Vicente del Bosque

    El entrenador que hizo campeona a España en 2010 dio un consejo a Luis de la Fuente de cara a cómo llevar el grupo: "Que parezcan que mandan ellos, pero que se haga lo que tú quieras".

  4. Convocatoria de España para el Mundial 2026, hoy en directo | La decisión más difícil

    Luis de la Fuente comentó cual había sido la elección más complicada en lo que lleva como seleccionador: "La decisión más dura fue no convocar a Sergio Ramos".

  5. Convocatoria de España para el Mundial 2026, hoy en directo | Quedan 30 minutos

    Tan solo quedan 30 minutos para que Luis de la Fuente haga oficial la lista de convocados para el Mundial de 2026.

  6. Convocatoria de España para el Mundial 2026, hoy en directo | "No le hemos regalado nada"

    Luis de la Fuente estuvo en el canal de YouTube de Mario Suárez hablando sobre la Selección, donde destacaron sus palabras a Gavi: "No le hemos regalado nada, se lo ha ganado él".

  7. Convocatoria de España para el Mundial 2026, hoy en directo | Lío en la porteria

    La Selección cuenta con grandes porteros y no está claro quién va a ocupar la portería en el Mundial. Ya en la anterior convocatoria, Luis de la Fuente sorprendió a todo le mundo llamando a 4 porteros, veremos que ocurre en esta ocasión.

  8. Convocatoria de España para el Mundial 2026, hoy en directo | Primera prueba

    La primera prueba antes del Mundial va a ser contra Irak en un partido amistoso que se jugará en A Coruña.

  9. Convocatoria de España para el Mundial 2026, hoy en directo | La segunda estrella

    La Selección llega al Mundial después de ganar la Eurocopa hace dos años y plantándose como una de las grandes favoritas para levantar el título.

  10. Convocatoria de España para el Mundial 2026, hoy en directo | Varios 'entre algodones'

    Mikel Merino, Lamine Yamal y Nico Williams, tres jugadores clave de la Selección que llegan 'entre algodones' después de superar sus respectivas lesiones pero que bajo sorpresa estarán en la lista.

  11. Convocatoria de España para el Mundial 2026, hoy en directo | Una hora para que empiece

    Queda solo una hora para que Luis de la Fuente haga publica la lista de convocados.

  12. Convocatoria de España para el Mundial 2026, hoy en directo | ¡¡¡Bienvenidos!!!

    Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva retrasmisión donde conoceremos los 26 jugadores que van a representar a España en el Mundial de 2026.