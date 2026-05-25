Convocatoria de España para el Mundial de fútbol 2026, hoy en directo | Pendientes de las sorpresas y de la última hora de la lista de Luis de la Fuente

💡Las claves de la Lista

Bajas: la baja de última hora de Fermín López por lesión ha obligado al seleccionador a cambiar sus planes. La ausencia del jugador del FC Barcelona se une a las de Carvajal y Morata, ambos clave en la anterior Eurocopa pero que esta temporada no han contado con la relevancia suficiente como para entrar en la lista del Mundial.

Posibles sorpresas: Pubill es uno de los nombres propios de esta convocatoria, el defensa no ha jugado ningún partido con la absoluta pero gracias a su rendimiento durante la temporada tiene muchas papeletas de entrar en la lista. Moleiro y Víctor Muñoz son otros dos futbolistas que pueden entrar entre los 26 seleccionados gracias a las bajas y a su alto rendimiento.

⏰Horario y dónde ver la convocatoria

El seleccionador dará la convocatoria a las 12:30 y se podrá seguir a través de las redes sociales de la Selección.