El municipio español donde veranea Pedri: un hogar de gigantes, cuna de la lucha y un cementerio 'invisible'

En el corazón del noreste de Tenerife, resguardado por las imponentes cumbres del macizo de Anaga, se encuentra un lugar que desafía la lógica del turismo de masas. Se trata de Tegueste, un municipio único en la geografía canaria por una particularidad geográfica: es un "islote" de tierra rodeado completamente por el territorio de San Cristóbal de La Laguna.

Sin salida al mar, pero bendecido con un microclima de eterna primavera, este es el refugio donde Pedri González, la estrella del FC Barcelona y de la selección española, decide "apagar el mundo" cada verano.

Lejos de los yates de Ibiza o las villas de lujo en la Costa del Sol, Pedri regresa siempre a sus raíces. En Tegueste, el futbolista no es un ídolo inalcanzable, sino el hijo de Fernando y Rosy, el chico que ayudaba en el restaurante familiar, la Tasquita El Rayas.

Aquí, entre viñedos de la denominación Tacoronte-Acentejo y senderos que huelen a laurisilva, el mediocentro desconecta del ruido del Camp Nou.

Pero Tegueste es mucho más que el hogar de un crack del fútbol. El municipio es conocido como la cuna de la lucha canaria. En este rincón de la isla, el deporte nacional no es una actividad secundaria; es una religión.

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El terrero de lucha local es el epicentro de la vida social, donde la nobleza y la fuerza se dan la mano en una tradición que se remonta a los antiguos guanches. Esta identidad guerrera se respira en cada esquina, forjando un carácter vecinal orgulloso y hospitalario.

La mística del lugar se intensifica con sus leyendas y su patrimonio. Pasear por su casco histórico es encontrarse con un "hogar de gigantes". Durante sus festividades, especialmente en la famosa Romería de San Marcos, los Gigantes y Cabezudos —figuras centenarias de rostros expresivos y algo inquietantes— desfilan por las calles empedradas, custodiando las famosas carretas decoradas con granos de cereales.

Es un espectáculo visual donde el tiempo parece haberse detenido en el siglo pasado. Sin embargo, uno de los secretos más fascinantes de Tegueste es su cementerio "invisible". Los visitantes suelen caminar por la plaza principal, junto a la iglesia de San Marcos, sin percatarse de que bajo sus pies yace el antiguo camposanto del pueblo.

Lejos de ser un lugar lúgubre, esta integración de lo sagrado en la vida cotidiana resume la filosofía del municipio: el respeto por los que estuvieron antes.Para Pedri, este entorno de tradiciones vivas y secretos históricos es el único sitio donde puede ser él mismo.

Mientras el mundo del fútbol especula con su próximo gran contrato, él prefiere disfrutar de unas garbanzas en su pueblo, rodeado de sus "gigantes" y de la tranquilidad de un valle que, aunque no tiene costa, posee una profundidad cultural que no se encuentra en ningún otro mapa.