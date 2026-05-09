Álvaro Domínguez, exfutbolista: "Cuando eres jugador no valoras el dinero. Salí una noche y tenía una factura de 15.000 euros"

La vida de Álvaro Domínguez cambió demasiado rápido. Pasó de ser una de las grandes promesas del Atlético de Madrid a convivir con contratos millonarios y un estilo de vida marcado por el lujo. Años después, reconoció que llegó a perder la percepción real del dinero.

El excentral recordó en una entrevista en El Mundo una de las situaciones más impactantes de aquella etapa: “Salí de fiesta con mis amigos y me encontré con una factura de 15.000 euros en una noche”.

Domínguez debutó con el primer equipo rojiblanco en 2008. En poco tiempo se convirtió en uno de los defensas jóvenes más prometedores del fútbol español. Además, formó parte de una generación que devolvió al Atlético a la pelea por títulos europeos.

Durante su etapa en el club madrileño conquistó dos Europa League y una Supercopa de Europa. Su crecimiento deportivo fue tan rápido como el económico. Con apenas veinte años ya manejaba cifras difíciles de asimilar para cualquier joven.

El exjugador explicó que muchos futbolistas pasan de cobrar salarios modestos en categorías inferiores a ganar millones en muy poco tiempo. Ese cambio radical provoca que algunos normalicen gastos extremos: "Cuando eres futbolista no valoras el dinero".

Álvaro Domínguez en un partido con el Atlético de Madrid EFE

La reflexión de Domínguez también apuntó a la falta de educación financiera dentro del deporte: "Se critica mucho a los futbolistas, pero darle a cualquier chaval de la calle, que llega apurado a fin de mes, un millón de euros, no creo que se comporte mejor que cualquier futbolista".

El exdefensa aseguró que el dinero parecía infinito mientras jugaba al máximo nivel. Sin embargo, su situación cambió radicalmente cuando los problemas físicos comenzaron a aparecer. Las lesiones terminaron condicionando completamente su carrera deportiva.

Álvaro Domínguez en el Wanda Metropolitano. Foto: Twitter (@Adominguez15)

Su etapa en el Borussia Mönchengladbach estuvo marcada por los problemas de espalda. Finalmente, tuvo que retirarse con apenas 26 años. Una despedida prematura que le obligó a replantearse su vida lejos de los terrenos de juego.

A partir de entonces, Domínguez comenzó a mirar el dinero de otra manera. La retirada le hizo comprender la importancia del ahorro y de planificar el futuro. También entendió que la carrera de un futbolista puede terminar en cualquier momento.

Además, quiso recalcar como es la relación de un futbolista con su asesor fiscal, una persona clave que maneja el dinero: "Un asesor no toma la iniciativa de hacer las cosas mal sin contarle al jugador los riesgos que conlleva. Un futbolista sabe perfectamente lo que está haciendo su asesor fiscal".