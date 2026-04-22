El escándalo de las escorts en Italia avanza: los nombres de los futbolistas que la Fiscalía busca en los teléfonos confiscados

La investigación sobre un presunto giro de prostitución de lujo en Milán se expande, revelando una lista extensa de jugadores de Serie A cuyas líneas telefónicas serán escrutadas por la Fiscalía de Milán. La Procura, dirigida por Marcello Viola, ha ordenado el análisis de dispositivos confiscados a cuatro personas arrestadas en arresto domiciliario, acusadas de explotación y favorecimiento de la prostitución.

La Guardia di Finanza ejecutó el decreto de registro y decomiso hace dos días, secuestrando más de 1,2 millones de euros y centrándose en la sociedad Ma.De Milano, supuestamente una "pantalla" para organizar fiestas en la movida milanesa.

Estas veladas incluían paquetes "dopopartita" para futbolistas: locales de lujo, hoteles caros y escorts, con precios de miles de euros por servicio completo. Algunos eventos también involucraban gas hilarante, conocido como "droga de la risa".

Los investigados principales son presuntos gestores como Ronchi (38 años) y Emanuele Buttini (37), quienes operaban en verano en Mykonos, Grecia, y publicaban fotos en redes con jugadores de Serie A y mujeres. La jueza Chiara Valori firmó la ordenanza, que menciona clientes de Lombardía y en tránsito por Milán, no solo futbolistas sino también pilotos de F1 y atletas de hockey.

Bajo lupa

El decreto incluye decenas de "palabras clave" con apellidos de más de 60 jugadores no imputados, ya que frecuentar prostitutas no es delito en Italia.

Algunos nombres destacados son: Alessandro Bastoni, Rafael Leão, Vlahović, Riccardo Calafiori, Yann Bisseck, Andrea Pinamonti, Gianluca Scamacca, Ruggeri o Hisen (¿Huijsen?). Otros mencionados en filtraciones son Dejan Stanković (retirado) y Daniel Maldini, con ocho llamadas registradas a su número.

Medios como Il Giornale y ANSA confirmaron la lista, que abarca clubes como Milan, Inter y Juventus, estimando unos 70 futbolistas en las fiestas. La Fiscalía verificará si solo asistieron a eventos o contrataron servicios extras mediante audiciones a escorts como testigos y peritajes telefónicos.

Esta pesquisa expone un supuesto sistema organizado para estrellas del fútbol post-partido, sin acusaciones directas contra jugadores por falta de reato. La indagación busca cuantificar la red, que operaba incluso en lockdown, y podría salpicar la imagen de la Serie A. Mientras, los clubes guardan silencio, pero el escándalo revive ecos de casos pasados en el fútbol italiano.