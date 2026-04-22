Endrick (19), futbolista: "Mi padre pasó hambre por mí. Le prometí que sería profesional para que no le faltara nada"

El camino de Endrick hacia la élite del fútbol mundial ha estado marcado por una fuerte motivación familiar. El delantero brasileño ha compartido en diversas ocasiones que su éxito actual no es solo una meta deportiva, sino el cumplimiento de una palabra dada a su padre, Douglas Sousa, durante los años de mayor dificultad económica en su hogar.

La confesión más detallada del jugador se hizo pública a través de una extensa carta en el medio especializado "The Players' Tribune". En este texto, Endrick relata un episodio clave de su infancia en Brasil que definió su carácter y su carrera: el momento en que se dio cuenta de que su padre estaba sacrificando su propia alimentación por el bienestar de sus hijos.

Cuando apenas tenía 10 años, Endrick descubrió las carencias que atravesaba su familia. Según narra el propio futbolista, al ver a su padre llorar por no poder proveer alimentos suficientes, tomó una decisión firme. Fue en ese contexto de necesidad donde surgió la declaración que hoy resume su trayectoria: "Mi padre pasó hambre por mí. Le prometí que sería profesional para que no le faltara nada en la mesa".

Este compromiso no quedó en una simple frase. Mientras Douglas Sousa trabajaba como empleado de limpieza en el Palmeiras para estar cerca de su hijo, Endrick se enfocó exclusivamente en destacar en las categorías inferiores. El objetivo era claro: conseguir un contrato que permitiera a su familia salir de la precariedad.

En su relato en The Players' Tribune, Endrick describe cómo su padre priorizaba que él tuviera las calorías necesarias para competir, aunque eso significara que el propio Douglas no comiera. "Él me decía que ya estaba lleno, pero era para que yo pudiera comer lo poco que había", explica el jugador, quien también ha mencionado en otras entrevistas la importancia de la resiliencia de su progenitor.

Endrick celebra uno de sus goles con el Lyon en el partido contra el Metz. REUTERS

La historia de Endrick es un reflejo de los sacrificios que muchas familias realizan en el fútbol formativo. Para el atacante del Real Madrid, llegar a la cima ha sido la forma de devolverle a su padre el esfuerzo realizado durante años.

Hoy, con la estabilidad económica asegurada, el brasileño insiste en que su motor principal sigue siendo el agradecimiento hacia sus padres, quienes lo apoyaron cuando el éxito profesional era solo una posibilidad remota.