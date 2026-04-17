El auto del juez del 'caso Negreira' señala "corrupción deportiva" del Barça en los pagos al vicepresidente del CTA

El excolegiado Xavier Estrada Fernández, uno de los principales denunciantes del 'caso Negreira', publicó en la noche del jueves un extracto del auto del juez tras la petición del Real Madrid de ampliar la instrucción de la causa que valora los presuntos pagos del Barcelona a Enríquez Negreira durante casi dos décadas.

Según el escrito hecho público por el exárbitro, el club blanco argumentó que "ante la tónica general en las declaraciones de los árbitros y exárbitros, fue que el sistema de control y evaluación del desempeño de los árbitros, en el que el señor Enríquez Negreira tenía protagonismo especial, era arbitrario y estaba pervertido, dependiendo la promoción y carrera profesional de los árbitros de la mera voluntad de los responsables del CTA".

En otro de los fragmentos desvelados por el exárbitro catalán, se añade: "Ciertamente, los elementos incriminatorios que ya existían [...] justifican sobradamente la continuación del presente procedimiento por los trámites del Procedimiento Abreviado, y permiten sin duda enunciar un comportamiento continuado de corrupción deportiva, de raigambre delictiva y achacable a todos los investigados".

🚨CAS NEGREIRA!!!

El jutjat ho deixa clar:



👉 Hi ha indicis de corrupció esportiva

👉 El sistema arbitral estava “pervertit”

👉 Els milions pagats no tenen justificació



I per això el cas Negreira es prorroga perquè encara hi ha molt per investigar.



Algú encara dirà que… pic.twitter.com/lLA13LiCLG — Xavi Estrada Fernàndez (@XavierEstradaF1) April 16, 2026

Estrada Fernández ha sido uno de los excolegiados más combativos en torno al conocido 'caso Negreira', al sostener que el exárbitro influyó durante años en el sistema de ascensos y promociones dentro del arbitraje español.

La posición del Real Madrid

Una muestra más de la lucha del club blanco porque el mayor escándalo en el arbitraje del fútbol español no quede impune. A finales de diciembre del año pasado, el Real Madrid ya pidió al juez acceso total a auditorías, informes y documentos del 'Caso Negreira'.

La petición se extendió a las cuentas anuales y los informes de auditoría externa aprobados en esos ocho años, buscando contrastar la contabilidad oficial con los pagos realizados a José María Enríquez Negreira y su hijo.

El juicio se encuentra en 'stand-by' después de que el pasado 24 de marzo Enríquez Negreira se sometiera a una nueva prueba forense para dictaminar si puede declarar ante la jueza, cuyo veredicto médico podría cambiar por completo el rumbo de una causa que ya acumula más de tres años de instrucción sin haber llegado aún a juicio oral.

El escándalo que investiga la justicia española hunde sus raíces en los pagos efectuados por el FC Barcelona entre 2001 y 2018 a través de las sociedades NILSAD y DASNIL, vinculadas al propio Negreira y a su hijo Javier.

La cantidad total ronda los 7,8 millones de euros, presuntamente a cambio de informes sobre árbitros, aunque la Guardia Civil no ha logrado localizar esos documentos.