Sergio Sánchez, exfutbolista: "Me sometí a una operación de corazón muy arriesgada. Tenía un 14% de opciones de morir"

Sergio Sánchez Ortega, el zaguero catalán de 40 años que colgó las botas en noviembre de 2020, acaba de abrirse en canal sobre el episodio más duro de su vida.

En un reciente capítulo de El Cafelito, el programa de entrevistas de Josep Pedrerol, el exfutbolista del Espanyol, Sevilla y Málaga desveló los detalles de uno de los momentos más escalofriantes de su vida: la operación de corazón que le ofrecía un 14% de probabilidades de morir.

La historia comienza en diciembre de 2009, cuando jugaba para el Sevilla. En unos controles médicos rutinarios, cuatro cardiólogos le diagnosticaron un aneurisma en la vena aorta.

El entonces presidente del club hispalense, José María Del Nido, lo tenía claro. La sombra de Antonio Puerta, compañero suyo que falleció trágicamente en 2007 tras sufrir múltiples paradas cardiorrespiratorias durante un partido contra el Getafe, podía enturbiar su recuperación.

"A los seis meses me llamó Del Nido y me dijo: 'Mira Sergio, yo tengo una espina muy grande con lo que pasó con Antonio (Puerta) y voy a hacer todo lo posible para que tú vuelvas a jugar al fútbol", contó Sánchez.

El camino hacia la operación no fue sencillo. El zaguero viajó a varios países buscando solución. En Alemania encontró al cirujano que le salvaría la vida, pero el procedimiento era pionero: Sergio iba a ser el primer paciente en el mundo en someterse a ese tipo de operación. No existían antecedentes que consultar.

Los médicos exigían que dos tutores firmaran el consentimiento para operar fuera del territorio nacional, pero nadie quería asumir la responsabilidad. Hasta sus propios padres dudaban.

Sergio Sánchez, en el programa 'El Cafelito'

La cirugía era brutalmente compleja. "Era una operación extracorpórea, tienes que quitar el corazón y pararlo. Tienen que romper las costillas, te abren el esternón, te operan y luego te dan la descarga y ahí está el riesgo", explicó.

Tras siete meses de recuperación, el 29 de diciembre de 2010 los médicos del Sevilla le dieron el alta definitiva. El 22 de junio de 2011 fichó por el Málaga por 2,8 millones de euros, reanudando su carrera profesional. Pero el trauma psicológico no desapareció. Siete años después, en noviembre de 2020, anunció su retirada a los 34 años.

"Dejarlo de golpe yo creo que es de las cosas más duras que puede vivir un deportista de élite. Es toda tu vida con esa sensación cada semana y de repente es silencio. Es '¿qué hago?' Te sientes sin identidad", confesó el catalán en la misma entrevista.

Sergio Sánchez nació en Mataró, se formó en la cantera del Rocafonda y debutó con el Espanyol en 2005. De su carrera destaca su paso por el Málaga de Pellegrini, donde compartió vestuario con Isco, Joaquín y Van Nistelrooy. También jugó en Grecia con el Panathinaikos y en Rusia con Javi Gracia.

Hoy, el exzaguero declara estar "aprendiendo a vivir con pausa". De la espada de Damocles cardíaca a la tranquilidad presente: más de quince años después de aquella operación que puso en riesgo su vida, Sergio Sánchez sigue vivo y cuenta su historia.