El giro de 180 grados de Lukas Podolski (40), futbolista: una cadena de kebabs, su marca de helados y directivo de un club

Lukas Podolski hace tiempo que dejó de ser únicamente un exdelantero de élite. Mientras prolonga su carrera en el Górnik Zabrze, tras una trayectoria que incluye etapas en FC Colonia, Bayern Múnich, Arsenal, Galatasaray, Vissel Kobe e Inter de Milán, el alemán ha ido levantando una estructura empresarial.

Tiene presencia en sectores como el de la restauración, alimentación, marca propia y, más recientemente, inversión directa en el fútbol profesional. Dentro de ese ecosistema, destacan proyectos como Mangal x LP10, Ice Cream United, Strassenkicker Base y LP Holding GmbH.

El buque insignia es Mangal x LP10, su cadena de kebabs. Según la propia compañía, la vinculación de Podolski con la marca se remonta a 2018, mientras que el salto al modelo de franquicia se produjo en 2022, marcando el paso de iniciativa local a plataforma de expansión.

En este ámbito aparece una de las pocas cifras respaldadas documentalmente, aunque con matices relevantes. En 2024, Circus Group anunció un acuerdo con Mangal x LP10 para desplegar hasta 2.400 robots de cocina autónomos a partir de 2025, estimando un volumen potencial de ingresos cercano a los 400 millones de euros para la propia Circus.

Se trata, sin embargo, de una proyección vinculada al acuerdo tecnológico, no de ingresos ya generados por Podolski ni de un balance consolidado de la cadena.

Lukas Podolski.

La segunda gran línea de negocio es Ice Cream United, la marca de helados con la que el exinternacional alemán se introdujo en el sector alimentario. El proyecto, desarrollado junto a Christian Gaier a finales de 2016, combina actualmente puntos de venta físicos con una presencia comercial más amplia.

A ello se suma Strassenkicker Base, un espacio deportivo y de eventos ubicado en Colonia que actúa también como extensión de su marca personal. El "impressum" oficial señala a Poldi Base GmbH & Co. KG como la sociedad responsable, con Podolski al frente, lo que confirma la existencia de una estructura empresarial concreta más allá del uso de su imagen.

La derivada más reciente -y probablemente la más significativa en clave futbolística- es LP Holding GmbH. En diciembre de 2025, el Górnik Zabrze comunicó que esta sociedad adquirió 104.611 acciones, equivalentes a cerca del 8,3% del capital del club.

La operación situó a Podolski como segundo mayor accionista y consolidó su papel no solo como futbolista o embajador, sino también como inversor directo en una entidad profesional.

Desde el punto de vista económico, el retrato tiene límites claros. Existe evidencia de un entramado empresarial real, con sociedades activas, expansión y activos identificables. Sin embargo, no resulta igual de accesible la información detallada sobre facturación, resultados o balances completos en fuentes abiertas.

Por ello, más que hablar de un "imperio" con cifras cerradas, la imagen más precisa a día de hoy es la de un exfutbolista que ha sabido transformar su marca personal en negocio -especialmente en restauración y alimentación- y que ya ha dado el paso hacia la inversión estructural dentro del fútbol.