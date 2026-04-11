Ni Nervión ni La Finca: la apuesta inmobiliaria de 5 M de Diego Llorente en chalets y terrenos en Sevilla y Madrid

La apuesta inmobiliaria de 5 M de Diego Llorente en Sevilla y Madrid. EE

Muchos futbolistas de élite buscan blindar su futuro económico antes de colgar las botas, y el sector del ladrillo sigue siendo el rey.

Cuando se habla de inversiones millonarias, es fácil imaginar adquisiciones en el cotizado barrio sevillano de Nervión o en el exclusivísimo búnker madrileño de La Finca. Sin embargo, Diego Llorente, defensa del Real Betis, ha optado por una estrategia patrimonial mucho más terrenal y rentable.

El central madrileño ha inyectado cerca de 5 millones de euros en su recién creada sociedad, Velodian SL, alejándose de las zonas más típicas para centrar su cartera inmobiliaria en dos ubicaciones de gran proyección: Montecarmelo, en Madrid, y Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla.

El activo de mayor peso en la nueva empresa del futbolista, valorado en más de 3,2 millones de euros, se encuentra en Dos Hermanas.

Llorente ha adquirido unos suculentos terrenos de más de 5.600 metros cuadrados a López Real Inversiones 2021, empresa presidida por José Luis López Fernández, el mediático empresario conocido como 'El Turronero'.

Diego Llorente durante un partido con la selección española RFEF

En esta amplia parcela metropolitana, el jugador bético tiene luz verde para levantar promociones de viviendas -ya sean bloques plurifamiliares o chalets unifamiliares en hilera- de hasta tres plantas. Una jugada maestra en una zona de gran expansión, que garantiza una alta demanda residencial lejos de los precios del centro histórico.

En la capital de España, la sorpresa también salta en la ubicación. Lejos de las exclusivas Somosaguas o La Moraleja, el emergente barrio de Montecarmelo ha sido el elegido.

A través de una ampliación de capital de 1,7 millones, Llorente ha sumado a su sociedad un espectacular chalet de más de 300 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas y con piscina privada. Además, en esta misma zona, el madrileño ha aportado a la empresa un piso adicional de casi 96 metros cuadrados, completamente libre de cargas.

Detrás de este movimiento hay una clara estrategia de optimización financiera. Asesorado por el prestigioso despacho Senn Ferrero & Asociados -habitual de leyendas como Luka Modric o Ronaldo Nazario-, Llorente busca maximizar la rentabilidad de su patrimonio.

Al agrupar estas propiedades bajo el paraguas de Velodian SL, el futbolista de 32 años tributa a través del Impuesto de Sociedades en lugar del IRPF, demostrando que sabe moverse en los despachos con la misma contundencia que en el terreno de juego.