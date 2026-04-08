Un juez de Andorra investiga a futbolistas como Carvajal, Cazorla o Silva por la compra de relojes de lujo de contrabando

La justicia del Principado de Andorra ha dado un paso decisivo en una investigación que sacude al mundo del fútbol español: el juez Joan Carles Moynat ha imputado a siete jugadores de fútbol, entre ellos figuras tan reconocidas como Dani Carvajal, David Silva o Santi Cazorla, por su presunta implicación en un esquema de contrabando de relojes de alta gama.

La causa está dirigida principalmente contra Diego Giménez Carbonell, un empresario de 33 años que ingresó en prisión provisional en octubre de 2025 acusado de contrabando y blanqueo de capitales, delitos que en Andorra pueden acarrear penas de hasta ocho años de cárcel.

Junto a Carvajal, el defensa del Real Madrid que, en una entrevista con la revista Esquire, llegó a confesar su pasión por los Rolex, también han sido imputados el centrocampista retiradoDavid Silva, Santi Cazorla (Real Oviedo), Giovani Lo Celso (Betis), Thomas Teye Partey (Villarreal), César Azpilicueta (Sevilla) y Juan Bernat (Eibar).

César Azpilicueta, durante la rueda de prensa con España. EFE

El magistrado ha solicitado la colaboración de las autoridades españolas para interrogar a todos ellos "en calidad de investigados" y aclarar cuestiones relacionadas con "la compra, entrega y transporte" de los relojes adquiridos.

Fuentes próximas al caso señalan que la Guardia Civil ya ha iniciado contactos con varios de los implicados en territorio español.

Fraude disfrazado de compraventa

El núcleo de la trama responde a un mecanismo relativamente sencillo, aunque meticulosamente diseñado para eludir el control aduanero. La empresa española vinculada a Giménez Carbonell compraba los relojes a distribuidores nacionales y los importaba formalmente a su sociedad andorrana, donde los revendía a los futbolistas.

El objeto del fraude era evitar el pago del IVA: al realizar la operación desde Andorra, se aprovechaban de la deducción fiscal del principado, obteniendo así un margen de beneficio ilegal.

Para completar la estratagema, el reloj era trasladado físicamente a España sin que nadie lo declarara en aduana, mientras que la documentación y el embalaje cruzaban la frontera por separado en un trayecto distinto.

El montaje quedó al descubierto el 5 de septiembre de 2025, cuando los agentes aduaneros interceptaron al principal investigado y a uno de sus socios luciendo en las muñecas dos relojes con un valor conjunto de 104.000 euros sin la preceptiva declaración de exportación.

El juez también documentó el hallazgo de 220.490 euros en efectivo en una caja fuerte bancaria del empresario, así como ingresos "numerosos y repetitivos" cuyo origen trata de determinar la investigación.

Los montos desembolsados por los futbolistas revelan la magnitud del negocio. Thomas Partey fue el cliente que más dinero movió, con tres Patek Philippe adquiridos entre 2020 y 2022 por un total de 415.000 euros.

Le sigue Juan Bernat con cuatro piezas -tres Patek Philippe y un Rolex- por 367.000 euros, y David Silva, quien pagó 295.000 euros por cuatro modelos de la misma firma suiza. Azpilicueta desembolsó 115.000 euros por un Audemars Piguet y un Patek Philippe, mientras que Carvajal pagó 64.800 euros por un único Rolex Daytona.

En el caso de Cazorla, el juez constató una transferencia de 58.000 euros a la empresa, aunque no se halló ninguna factura que la respaldara en la contabilidad de la firma andorrana.