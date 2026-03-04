La salida de Griezmann, una cuestión de estado en el Atlético en mitad de la fiesta de Copa: "Ojalá pueda jugar esa final"

El Atlético de Madrid sobrevivió en el Camp Nou, logró el billete a la final de la Copa del Rey, pero acabó siendo Griezmann el que acaparó todo el protagonismo fruto de las declaraciones de sus compañeros sobre su futuro más inmediato.

El máximo goleador de la historia del equipo colchonero tiene sobre la mesa una oferta del Orlando City, equipo de la MLS, para unirse a la plantilla del equipo de manera inmediata, antes de terminar la temporada en La Liga.

Griezmann no se ha pronunciado ante estos hechos pero sí lo hicieron otros miembros de la plantilla que no tienen claro si el francés va a llegar a disputar la final.

El entrenador del Atleti habló del futuro de su jugador: "Lo quiero mucho, quiero siempre lo mejor, ojalá pueda jugar esa final, se la merece más que nadie". El francés es una figura clave para Simeone y más en Copa, siendo el máximo goleador del equipo en esta competición.

Además, el galo es un referente en el vestuario, uno de los veteranos del equipo que mantiene el nivel y la unión del equipo. Otro veterano es Koke, amigo íntimo del francés que también se pronunció sobre su futuro: "No sé qué va a pasar con Antoine. Él es el que tiene que decidir sobre su futuro y ojalá sea lo mejor para él, para los atléticos y para el club".

Griezmann conduce el balón presionado por Cancelo. Reuters

Marcos Llorente también atendió a los medios después del partido y fue preguntado sobre su compañero, a lo que declaró: "No tenemos ni idea. No sé qué va a pasar, él decidirá qué es lo mejor para él y nosotros le apoyaremos".

El último en hablar sobre Griezmann fue Musso. El portero comentó que: "Su decisión va a ser la correcta, son temas muy personales que es muy difícil opinar desde fuera. Haga lo que haga yo le voy a estar agradecido toda la vida".

Ninguna de las declaraciones arroja algo de luz sobre el futuro del francés. Esta situación ya se vivió con el jugador, cuando en 2019 decidió irse al FC Barcelona por 120 millones de euros.

La decisión de Griezmann no va a tardar en ser pública. Será en los próximos días ya que el día 26 de marzo se cierra el mercado de fichajes en la MLS y además, el jugador quiere dejar el club por la puerta grande, con una despedida acorde al jugador que es.