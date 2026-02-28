Iñigo Díaz de Cerio, exfutbolista, sobre sus inversiones: "Es necesario el cambio de las inmobiliarias hacia lo digital"

Iñigo Díaz de Cerio, exdelantero de Real Sociedad y Athletic, ha reconducido su vida profesional hacia el sector inmobiliario, donde defendió hace tiempo en plena pandemia que "el cambio de las inmobiliarias hacia lo digital" ya no es una opción, sino una necesidad estratégica para sobrevivir en un mercado cada vez más exigente.

Tras su retirada, Díaz de Cerio ligó su futuro profesional al mundo de la arquitectura y la intermediación de viviendas, hasta convertirse en socio gerente de DDC Gestión Inmobiliaria, una firma radicada en Navarra especializada en compraventa de inmuebles.

Desde esa posición, se ha mostrado muy activo en formación y divulgación dentro del sector, participando en webinarios y sesiones para asociaciones de agencias, como el ciclo "Captar en tiempos revueltos" enfocado en la captación de contactos en contextos complicados.

En una entrevista sectorial, explicaba que el trabajo de una inmobiliaria se basa en gran medida en el contacto humano y en una fuerte componente emocional tanto en la captación como en la venta, algo complejo de trasladar al entorno online, pero no imposible.

"Hay que adaptarse a los tiempos que toca vivir", resumía en declaraciones recogidas por Alianza Sevilla, apelando a la necesidad de abandonar los esquemas exclusivamente tradicionales y apoyarse en herramientas tecnológicas para seguir siendo competitivos.

Mayor uso de la tecnología

Díaz de Cerio estructura el futuro del negocio inmobiliario en cuatro grandes pilares tecnológicos: los CRM, las redes sociales, los portales inmobiliarios y las herramientas colaborativas para trabajar en remoto.

Sobre los CRM, destaca su capacidad para gestionar propiedades y clientes de manera más ordenada y eficiente, algo clave cuando se teletrabaja y se multiplican los canales de entrada de leads.

En paralelo, resalta el papel de las redes sociales como escaparate y vía para posicionarse, no solo como canal de promoción de inmuebles, sino también como herramienta para reforzar la marca y la confianza en la agencia.

Su mensaje es claro: la pandemia aceleró un proceso que ya estaba en marcha y que, a su juicio, era inevitable. "Esta situación lo que ha hecho es acelerar el necesario proceso de cambio de las inmobiliarias tradicionales hacia lo digital. Será bueno para todos", subrayó.

Para él, la clave pasa también por las personas y las redes de networking, en las que ve la manera de llegar a clientes que quedarían fuera del alcance de una agencia que opera en solitario. "No vamos a poder salir de esta haciendo la guerra por nuestra cuenta, hay que apoyarnos los unos en los otros", afirmó en plena pandemia.

El cierre de DDC

La experiencia de Díaz de Cerio en el sector inmobiliario también ha tenido un reverso duro: la pandemia y un entorno económico muy complejo pusieron al límite el modelo de muchas agencias, incluida la suya.

En sus formaciones durante los meses de mayor incertidumbre, admitía que el primer paso fue elaborar un "worst case scenary", es decir, una previsión del peor escenario posible en plazos y caída de facturación, para poder anticipar decisiones.

Pese a la apuesta por lo digital y por la innovación, años después DDC Gestión Inmobiliaria anunció su cierre, cuando estaba a punto de cumplir cinco años de actividad. En su comunicado, Díaz de Cerio explicaba que no había una sola causa, sino la suma de factores internos y externos, entre ellos el cambio de criterio de la administración respecto al modelo de inmobiliarias con autónomos, además de errores propios que él mismo asumía, empezando por la comunicación.

El recorrido de DDC dejó logros relevantes, como el reconocimiento a la Mejor Estrategia de Negocio en los premios de Fotocasa en 2021, donde pesó mucho el desarrollo de Properti, una aplicación móvil pensada para mejorar la transparencia con el propietario, informándole en tiempo real de cada acción vinculada a la venta de su vivienda.