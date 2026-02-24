La mansión de Lewandowski (37), futbolista del Barça, en un pueblo de Mallorca: 700 m2 y 11 millones de euros de valor

Robert Lewandowski ha comprado una nueva propiedad en Mallorca valorada en 11 millones de euros. La zona donde se encuentra es Camp de Mar, situada en el municipio de Andratx. La localidad cuenta con tan solo 12.000 habitantes, garantizando de esta manera la discreción que necesita tanto el jugador como su familia para poder salir de los focos y descansar.

Camp de Mar es conocida por ser un rincón exclusivo, rodeado de acantilados, campos de golf de primer nivel y restaurantes exclusivos. Se convierte en un lugar idóneo para que las celebridades pasen unas vacaciones en familia.

Esta inversión la ha hecho de la mano del alemán Marcel Remus, un agente inmobiliario que está especializado en el segmento de lujo y al que algunos llaman: "El rey del ladrillo en Mallorca".

La espectacular villa cuenta con seis dormitorios, varias terrazas, piscina interior y exterior, zona de spa y de gimnasio y todo ello en una superficie de 700 metros cuadrados. Además, la propiedad cuenta con vistas al mar, reconocido por su arena blanca y su agua turquesa.

Para el delantero, Mallorca se ha convertido en su hogar cuando sale del terreno de juego y quiere abandonar la vida pública. El polaco ya contaba con una vivienda de 3,5 millones de euros donde ha pasado las últimas vacaciones.

Adquirió la vivienda en 2021 y cuenta con 411 metros cuadrados de superficie habitable y aunque no tiene vistas a la playa, está prácticamente oculta desde el exterior.

Lewandowski aplaudiendo tras un partido EUROPA PRESS

Al polaco se le ha visto pasar sus últimas vacaciones junto a su esposa Anna Lewandowski y sus hijas. Es habitual ver al delantero entrenando o visitando alguna de las calas en la isla.

Pero es que las Baleares son el lugar indicado para ir de vacaciones y descansar si eres futbolista, como Ronaldo o Messi, que es habitual verles veraneando en alguna de las islas.

Con esta millonaria inversión, el polaco deja claro su estrecha relación con Mallorca y también que su futuro a corto plazo pasa por la isla y, posiblemente, cuando decida colgar las botas pase también por Baleares.

Una decisión que varias celebridades han tomado ya, como el alemán Jürgen Klopp, el exentrenador del Liverpool ha tomado Mallorca como lugar para vivir fuera de los focos.