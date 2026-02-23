Kiko Casilla, exfutbolista, sobre sus inversiones: "Tienes que formarte, rodearte de asesores y aun así puede salir mal"

Kiko Casilla, exportero del Real Madrid, se había convertido en uno de esos casos poco habituales de futbolista que había entendido pronto que la carrera era corta y que el verdadero partido se jugaba con el dinero que se ganaba en esos pocos años en la élite.

Campeón de Europa con el conjunto blanco y con etapas en Espanyol, Leeds o Elche, el guardameta catalán contaba en el podcast Los Fulanos cómo había pasado de las primas de la Champions a una vida ordenada entre inmuebles, un negocio de piojos en Valdebebas y una empresa de gestión patrimonial, todo con un hilo conductor: la obsesión por ahorrar y no perder la cabeza.

El catalán explicaba que, a diferencia de otros compañeros, había vivido las primas europeas como una oportunidad para "hacer caja" y no como un cheque en blanco para el lujo inmediato.

"Yo había tenido la suerte de alguna prima que otra y la verdad es que todo había sido hacer caja, hacer caja, ahorrar y luego ya veríamos dónde lo invertíamos, pero de primeras ahorrar, ahorrar, ahorrar", relataba, dejando claro que la mentalidad conservadora había marcado su trayectoria económica.

Ese patrón solo se rompía una vez, y bastante tarde para los estándares del vestuario: "En la segunda Champions que ganamos mi sueño siempre había sido tener un coche y en ese premio yo creía que ya me podía permitir, después de mucho tiempo, ese pequeño lujo de tener un coche así", contaba, antes de matizar que no se había lanzado a por un superdeportivo.

Keylor Navas, Luca Zidane, Luis Llopis y Kiko Casilla, durante la consecución de una Supercopa de Europa

"Al final el sueño de tener ese pequeño coche, tampoco un Porsche, un Carrera ni tal, y eso fue lo único que me había podido o había querido permitirme así un poco más diferente", añadía, subrayando que ni relojes ni extravagancias habían entrado en su ecuación.

La mirada crítica al despilfarro

Esa prudencia contrastaba con lo que el exportero veía en las nuevas generaciones que subían al escaparate del fútbol profesional. "Ahora veía a los chavales estos cabrones que se compraban coches ya con 20 y poco y decía: 'Tened cuidado'", confesaba, con un punto de resignación ante una realidad que consideraba muy distinta a la que él había vivido en el Castilla.

"En mi época del Castilla primero te comprabas un coche de segunda mano y luego si la cosa iba más o menos bien ya te podías comprar uno un poquito más nuevo", recordaba, casi a modo de lección.

Casilla admitía que los tiempos habían cambiado, pero dejaba un deseo claro: "Son diferentes épocas y todas respetables, pero ojalá que muchos de los que hacen esas cosas lleguen y puedan vivir tranquilos y luego no pasen sufrimientos".

El guardameta aseguraba que el aterrizaje tras colgar los guantes había sido más suave de lo que suele ocurrir en muchos casos gracias a una llamada clave. "Había tenido la suerte de que al poco de dejarlo me llamaran de LaLiga y me propusieran comentar partidos", explicaba, agradecido por no haber tenido tiempo para darle demasiadas vueltas a la cabeza.

"Cuando pasaba poco tiempo y ya encauzabas una cosa con la otra no le dabas a la cabeza", resumía sobre ese puente directo entre el césped y los micrófonos.

Casilla confesaba, eso sí, que el vacío no venía tanto por la competición como por el día a día. "Lo que echaba de menos hasta cierto punto no era la tensión de la competición, eso lo llevaba bastante bien, sino el día a día con los compañeros, el ambiente de vestuario, las cenas, los corrillos", reconocía.

Incluso admitía que, de repente, algún fin de semana libre le descolocaba: "Cuando tenía algún fin de semana libre decía: 'No sé qué hacer porque hace mucho tiempo que no tengo un fin de semana libre', pero aprendía a valorar pequeñas cosas y a darle el valor que tenía la familia".

Preguntado por inversiones fallidas en el Real Madrid o por compañeros que hubieran perdido dinero, Casilla apuntaba directo a uno de los sectores más habituales entre futbolistas. "En varios sitios emprendían sobre todo en tema restauración y al final, o estabas muy encima o sabías de qué iba, o la restauración te duraba hasta que te duraban a ti los billetes", explicaba, convencido de que montar un restaurante sin formación ni tiempo era casi una receta para el fracaso.

Su estrategia en las inversiones

Él había optado por otro modelo, delegando mucho en casa: "Mi mujer era la que se había encargado más del patrimonio familiar. Ella lo había gestionado durante todos estos años y lo había hecho muy bien", detallaba. "Habíamos acabado la carrera y habíamos podido decir: 'Mira, tengo todo esto, mis hijos pueden estar tranquilos, los puedo llevar a colegios para que se formen', y en ese sentido mi mujer había estado de 10 porque había sabido gestionar todo muy bien y teniendo mucha cabeza", resumía.

Dentro de esa estrategia de diversificación, el exmadridista revelaba un negocio tan peculiar como rentable en un barrio repleto de familias jóvenes. "Mi mujer había abierto un negocio porque le apetecía. Teníamos un local en Valdebebas, en Madrid, y le apetecía probar un tipo de negocio y ahí estaba ahora", introducía antes de soltar la confesión que desataba la sorpresa en el podcast.

Kiko Casilla y Badía se reencuentran en el Elche tras su paso por el Leeds.

"Era de piojos, tío, de los piojos. Pediculosis, pediculosis, un centro de pediculosis", explicaba entre risas. El modelo estaba claro: "En un barrio nuevo como Valdebebas, que al final tenía mucho niño y muchas familias, era un negocio muy de nicho", contaba.

En una sola sesión el cliente salía limpio, todo con tratamientos naturales, y el sistema incluía "15 días de garantía con un par de revisiones" para asegurarse de que no quedaba rastro del problema.

"Ella trabajaba para una franquicia que ya tenía muchos centros por España y Portugal, y había cogido una de las franquicias de la marca", añadía, detallando que la inversión fuerte había estado más en el local -propiedad del matrimonio- y en el mobiliario que en la máquina especial incluida dentro del canon de la franquicia.

La seguridad en los inmuebles

Más allá de ese negocio de barrio, Casilla basaba su seguridad en el ladrillo y, desde hace un año, en un asesor externo especializado en deportistas. "Al final lo grande era el tema inmobiliario, que ya llevabas cada Champions, entre comillas, y aprovechabas para comprarte alguna cosita para ir invirtiendo, por ejemplo en alquiler tradicional", relataba.

Reconocía, sin embargo, que el contexto actual hacía más complicada esta estrategia: "Ahora la cosa estaba más complicada, no nos lo estaban poniendo fácil a la gente que intentaba tener su colchoncito porque por todos lados te sangraban", lamentaba.

Ese fue uno de los puntos en los que Casilla se mostraba más contundente. "Tú ganabas x dinero hasta cierto tiempo, pero luego, a la hora de declarar o de impuestos, te valoraban como un tío que ganaba muchísimo dinero", decía. "Habías ganado hasta cierto muy poco tiempo, pero te valoraban como que, como ahorrabas o tenías tal, te valoraban como un tío que era superrico.

Intentabas hacer tu carterita, pero luego te sangraban por todos lados", insistía, hasta resumir su sensación con una frase clara: "Por impuestos era muy duro, la mitad se iba para ellos, y luego ya, cuando no generabas, de todo lo que habías podido ahorrar y tener, te sangraban igual".

Para proteger mejor ese patrimonio familiar, el exguardameta se había apoyado finalmente en una firma especializada en deportistas de élite con sede en Barcelona. "Al acabar la carrera, Ariete, una empresa de Barcelona que llevaba la gestión patrimonial e inversiones, entró en escena. Yo conocía a Keko, el dueño, que llevaba muchos años en este sector, pero nunca me había atrevido a dar el paso porque nunca me había fiado de que nadie tuviera mi dinero", contaba.

"Al final llega un punto en que hay cosas a las que tú no puedes llegar y necesitas a alguien que te pueda gestionar eso. Decidimos que ellos eran los ideales y llevábamos un año con ellos gestionando un poco el patrimonio", añadía.

Consciente de que sus "años buenos" se habían acotado a un puñado de temporadas y que a los 38 ya no iba a volver a ganar ese tipo de salarios, Kiko Casilla resumía su filosofía con una mezcla de queja y compromiso. "Yo estaba encantado de ayudar al país, si no ya estaría fuera y no me había ido, pero tenían que saber cuánto tiempo habías podido ganar x dinero", concluía.