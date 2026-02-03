LaLiga, colista en el gasto del mercado de fichajes: los clubes invierten 75 millones con el Atlético como gran protagonista

Lookman, en su presentación como nuevo jugador del Atlético de Madrid.

Una vez más, LaLiga no le ha hecho sombra a la Premier League en el gasto del mercado invernal. La última ventana de fichajes de la temporada se cerró en España con una inversión de 74,9 millones de euros, mientras que en Inglaterra se hizo un desembolso de 441 millones.

Sin importantes llegadas, los movimientos han vuelto a ser escasos a pesar de los 44 nuevos jugadores que aparecen inscritos en la página web de la patronal entre los clubes de Primera División.

Y es que a pesar de que los clubes se han gastado 43,8 millones de euros más que en enero del año anterior -y con la llegada de 14 futbolistas más que entonces-, los equipos se han mantenido fieles a su filosofía de no hacer excesos y no despilfarrar.

✍️ Obed Vargas firmó su contrato como nuevo jugador rojiblanco en las oficinas del Riyadh Air @Metropolitano. pic.twitter.com/1jPJl2FAT3 — Atlético de Madrid (@Atleti) February 2, 2026

En LaLiga, una vez más, el mercado de invierno estuvo marcado por las salidas. Los clubes ingresaron 99,5 millones de euros, lo que permite cerrar la ventana con saldo positivo: 24,6 millones en el balance entre ingresos y gastos.

Una diferencia cada vez mayor

Como era previsible, la Premier League volvió a liderar con autoridad el ranking de gasto en el mercado invernal. La brecha con el resto de ligas no deja de ampliarse, tanto en grandes traspasos internos -el Crystal Palace gastó 90 millones de euros en dos futbolistas procedentes de la misma liga- como en salidas.

Solo en esta ventana invernal, la Premier gastó 441,73 millones de euros en traspasos, según datos de Transfermarkt, e ingresó 286,93 millones, arrojando un balance negativo superior a los 150 millones, números inalcanzables para el resto del mercado europeo.

La Serie A ocupa el segundo puesto del ranking, con 237 millones de euros gastados, más de 200 millones menos que la liga inglesa. Eso sí, el balance en Italia fue positivo gracias a unos ingresos de 185,45 millones.

En LaLiga, la estricta política de control financiero apenas dejó margen de maniobra, con el Atlético de Madrid como único gran agitador del mercado gracias al fichaje de Lookman.

En un mercado pobre y sin sobresaltos, solo los rojiblancos lograron agitar mínimamente el panorama. Con Mateu Alemany, la entidad redujo drásticamente su inversión: de los 176 millones desembolsados en verano a 55 en este invierno, repartidos en tres incorporaciones.

Ademola Lookman, procedente del Atalanta por 35 millones de euros, ha sido el movimiento más caro de LaLiga en esta ventana invernal. Además, los rojiblancos han conseguido la incorporación de Rodrigo Mendoza, la joven promesa del Elche al que comparan con Pedri.

Lookman, posa en el Metropolitano. Atlético de Madrid

A ellos se sumó Obed Vargas, llegado desde la MLS para reforzar el centro del campo. Tres movimientos concentrados en la recta final del mercado, financiados por las operaciones de salida.

Y es que el Atlético de Madrid ha hecho caja con las ventas de Gallagher (40 millones), Raspadori (23 millones) y Javi Galán (0,5).