Aitana Bonmatí (28), futbolista, sobre sus inversiones: "Nuestra carrera es corta y en el futuro hay que trabajar y vivir de algo"

La triple ganadora del Balón de Oro compaginó durante la temporada 2022-23 su carrera deportiva con un máster en gestión deportiva, mientras preparaba su futuro empresarial más allá del césped. Aitana Bonmatí nunca ha ocultado que su éxito deportivo tiene fecha de caducidad.

La mediocampista del FC Barcelona y de la selección española, que a sus 28 años acumula tres Balones de Oro consecutivos y un palmarés que incluye el Mundial de 2023, lleva años preparando su vida después del fútbol. Una planificación que comenzó mucho antes de convertirse en la mejor futbolista del planeta.

Durante el curso académico 2022/23, en plena madurez deportiva y apenas unos meses antes de proclamarse campeona del mundo en Australia y Nueva Zelanda, Bonmatí se matriculó en el Máster en Gestión Deportiva Online del prestigioso Johan Cruyff Institute.

La decisión no fue casual: la futbolista catalana, que ya contaba con una carrera universitaria completada previamente, quería seguir formándose mientras competía al más alto nivel.

"Al final siempre hablamos de la carrera dual, y a mí me gustaría ser también ejemplo de ello. Soy deportista profesional, pero a la vez también estudio y me voy formando de cara al futuro", explicó Bonmatí al anunciar su incorporación al programa académico.

Sus palabras reflejaban una convicción profunda sobre la necesidad de prepararse para la vida después del deporte de élite: "Todo el mundo sabe que la carrera del deportista es corta y que en el futuro tendrá que trabajar y vivir de algo".

Esta conciencia sobre la fugacidad de la carrera deportiva no es solo discurso. La jugadora de Vilanova i la Geltrú se define como "una persona ambiciosa, curiosa" a la que le gusta "saber, nutrirme de más información y también utilizar mi experiencia para proyectos futuros".

El máster del Johan Cruyff Institute, institución fundada por la leyenda del fútbol holandés, le proporcionaba conocimientos en áreas como gestión, marketing, patrocinio y organización de eventos deportivos, herramientas fundamentales para sus aspiraciones empresariales.

Cristian Martín, CEO de WOM Sports Management, la agencia que representa a Bonmatí, defendió públicamente la importancia de esta formación durante la carrera activa: "Siempre he pensado que los deportistas deben empezar a formarse durante su carrera deportiva porque es justo el momento en que están viendo desde dentro lo que sucede en clubes, selecciones, en los medios de comunicación, en los patrocinadores".

Para Martín, resulta un error común esperar al final de la trayectoria deportiva para comenzar la preparación profesional: "Muchas veces se cree que cuando terminen la carrera deportiva es cuando tienen que empezar a formarse y yo siempre he pensado que tiene que ser antes".

La apuesta formativa de Bonmatí se ha materializado ya en proyectos empresariales concretos. En julio de 2024, apenas un año después de completar su máster, lanzó AB Sunglasses, su propia marca de gafas de sol desarrollada junto a su familia.

Además, mantiene contratos millonarios con marcas como Adidas, Grupo Bimbo, Vueling y EA Sports, que le reportan ingresos muy superiores a su salario como futbolista.

La estrategia de Bonmatí ejemplifica un nuevo modelo de deportista de élite: profesional en el campo, empresaria en formación y activista social, construyendo un patrimonio sostenible que trascienda los límites temporales del fútbol profesional.