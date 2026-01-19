David Cordón, exfutbolista y padre de Davinchi, jugador del Getafe, entre los desaparecidos del accidente en Adamuz

Davinchi, jugador del Getafe, y una foto de pequeño junto a su padre David Cordón.

El exfutbolista del Sevilla y Recreativo de Huelva David Cordón, padre del actual jugador del Getafe David Cordón "Davinchi", es uno de los desaparecidos en el grave accidente de tren en Adamuz en el que han fallecido al menos 39 personas.

Cordón viajaba en el Alvia 2384 que salió de Madrid destino a Huelva después de acudir al Coliseum a ver el partido entre el Getafe y el Valencia. Un duelo en el que su hijó no tuvo minutos tras estar lesionado.

Davinchi no acudió al entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva del Getafe y compartió en sus redes sociales un mensaje en el que deja clara su fe: "Cristo, en ti pongo mi fe y mi voluntad: pase lo que pase creo en ti y en tu amor eterno".

Desde el Getafe C.F., y ante las informaciones publicadas en relación al padre de nuestro jugador David Cordón “Davinchi”, rogamos el máximo respeto, prudencia y solidaridad.



Mantenemos la esperanza en nuestros corazones.



Gracias a todos por la comprensión 💙 — Getafe C.F. (@GetafeCF) January 19, 2026

El Getafe, por su parte, rogó el máximo respeto, prudencia y solidaridad tras la noticia, manteniendo "las esperanza en nuestros corazones"

David Cordón, de 50 años, desarrolló la mayor parte de su carrera en el fútbol profesional y semiprofesional español, pasando por varios clubes de Segunda B y categorías inferiores.

David Cordón y su hijo Davinchi, en un collage

Jugaba de lateral izquierdo, igual que su hijo, pasó por clubes como el Atlético Madrileño, Sevilla FC, Recreativo de Huelva, FC Cartagena, SD Eibar, CP Cacereño, Zamora CF, Pinatar CF, CD Móstoles y Real Unión.

Además, fue uno de los jugadores de la selección española de fútbol playa que fue campeona de Europa en 2001 y 2004, donde David Cordón brilló hasta el punto de ser considerado MVP.

Al menos 39 fallecidos

España anocheció este domingo con la noticia del trágico accidente por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad de Iryo y Renfe en Adamuz (Córdoba) que hasta el momento ha dejado 39 muertos, entre ellos el maquinista del tren de Renfe.

Hay 152 heridos, de los cuales 43 están hospitalizados. 12 de los heridos se encuentran en la UCI, nueve están graves. Uno de ellos es un menor.

El accidente ocurrió a las 19:45 horas, cuando un tren de Iryo que recorría el trayecto descarriló en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de Renfe que realizaba la ruta que también ha descarrilado.

En estos momentos, más de 220 efectivos de la Guardia Civil, Seguridad Ciudadana, Tráfico y del Grupo de Reserva y Seguridad participan en el operativo para rescatar heridos y recuperar cuerpos. A las operaciones también se suman helicópteros y drones.