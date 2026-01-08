Aitor Ocio (49), exfutbolista, sobre sus inversiones: "En 2008 vi dos sectores que aguantarían la crisis, y así empecé"

Aitor Ocio sabe lo que es jugarse una carrera a una decisión. Primero en el césped como futbolista de élite. Después, en los despachos, cuando decidió qué haría con su vida tras colgar las botas.

En una entrevista en esRadio, el exjugador explicó cómo pasó de vivir un salario en el vestuario a liderar uno de los proyectos de wellness más ambiciosos del país. Su planificación comenzó años antes de retirarse.

"Yo anticipé mi retirada años atrás, yo tenía claro, yo había estudiado humanidad y empresa, tenía inquietudes y a partir de los 30 yo quería empezar a ver, miraba yo hacia el horizonte. Tenía claro que no iba a ser entrenador o que no iba a seguir vinculado al fútbol profesional, pero apetecía desarrollarme en otros sectores, en otras áreas", explicó.

No quería ser exfutbolista "buscándose la vida", sino empresario con un plan. Ese plan nació en plena burbuja previa a 2008. Ocio dedicaba tiempo a leer prensa económica y seguir foros especializados. De ahí surgió la idea de Henao Wellness.

"Todo lo que leía, que a mí me gustaba mucho leer prensa económica y escuchar foros económicos, hablaba de que aquella crisis, que luego efectivamente tan fuerte nos sacudió, había dos sectores que iban a aguantar: la reproducción asistida y la estética", recordó.

Aitor Ocio, durante su etapa como futbolista del Athletic Athletic Club

Sin experiencia previa, pero sí intuición, vio una oportunidad defensiva en un entorno hostil. Lo simbólico del momento no se le escapa: "El mismo día que anunciaba mi retirada como futbolista, esa tarde inaugurábamos Clínica Nao".

Aquella versión inicial era "únicamente una clínica de medicina estética". Pero con el tiempo, el modelo le quedó corto. Desde su mentalidad de deportista, percibió que vender solo tratamientos estéticos no era coherente con su idea de salud.

Ahí llegó el segundo giro estratégico. "Todo lo que ofrezco o intento hacer es desde el convencimiento, no desde el negocio, no desde la oportunidad de negocio, no desde la rentabilidad", afirmó.

En 2019 decidió romper del todo. "Cambié mi marca de clínica en medicina estética perdiendo una cuota de mercado importante de quienes en ese momento solo buscaban la estética. Pero yo consideré que había dotado a mi clínica de entrenamiento personal, de nutrición, de una serie de cosas que convergían en la salud y el bienestar, que para mí es lo más importante".

El modelo es simple en teoría, complejo en ejecución: "Entendemos la belleza desde la salud y que en la medida que estemos bien, nuestra piel y nuestro pelo va a estar mejor".

La promesa al cliente tiene lectura financiera: el dinero debe servir para algo más que for un antes/después en Instagram. "Ya que vas a hacer ese esfuerzo de tiempo, dedicación, físico y económico, que te sirva, porque nada peor que invertir un dinero y que después no te haya servido para nada", subrayó.

No delegó la construcción de su marca. "Los logos, las marcas las creo yo personalmente", confesó. Para la gestión de equipos admite que tuvo que formarse: "He tenido que hacer cursos de coaching para mí".

Hoy Henao Wellness está en Bilbao, Vitoria y se expande a San Sebastián. "Estamos trabajando ya en futuros proyectos para expansión del modelo", explicó. La misma lógica que le hizo leer economía cuando aún jugaba: entender dónde van los ciclos y adelantarse a ellos.