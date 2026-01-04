Alexia Putellas (31), futbolista, sobre el desayuno que toma para estar en forma: "Tiene que tener 3 tipos de alimentos"

Alexia Putellas vive como compite: con la vista puesta en el siguiente entrenamiento. La capitana del Barça y doble Balón de Oro ha convertido su día a día en una coreografía pensada para rendir al máximo… sin dejar de sentirse una persona "normal". En varias entrevistas lo resume así: todas sus rutinas giran en torno a llegar bien a la sesión del día siguiente.

Su jornada empieza temprano. Café, vestuario y directo al trabajo físico. Primero gimnasio, con ejercicios de fuerza y prevención de lesiones; después, sesión en el campo y parte de recuperación. A mediodía, comida ajustada por el departamento de nutrición del club y, si hace falta, fisio.

La tarde queda para seguir cuidando el cuerpo o para reponer la cabeza con familia y amigos, antes de cenar y acostarse pronto.

En ese engranaje, el desayuno tiene un papel peculiar. Putellas admite que muchos días ni siquiera desayuna como tal: se toma solo un café antes de entrenar y reserva la primera comida sólida para después, algo que deja claro que hace bajo supervisión del equipo de nutrición azulgrana y no como recomendación general.

En días de partido, en cambio, sí introduce un desayuno completo, ajustado a sensaciones y carga física.

Alexia Putellas, durante un calentamiento con el FC Barcelona femenino Europa Press

Cuando se le pregunta cómo sería su desayuno ideal, Alexia baja al detalle. En una charla con la comunicadora Inés Hernand explicó que para ella un desayuno perfecto tiene que tener tres tipos de alimentos: "Un poco de hidrato, un poco de proteína y un poco de grasa, obviamente saludable". No habla de gramos ni calorías, sino de estructuras.

Los ejemplos que se derivan de esa explicación son muy concretos: como fuente de hidratos, pan o tostadas integrales y fruta; para la proteína, opciones como queso o alternativas vegetales tipo "carne" de origen vegetal, con las que ha colaborado en campañas; y para la grasa saludable, aguacate, aceite de oliva virgen extra o frutos secos.

Es un desayuno pensado más como herramienta de trabajo que como capricho: energía sostenida, saciedad y soporte muscular.

Su relación con la dieta se aleja de la idea de castigo. En un perfil gastronómico citado por Santa Teresa Gourmet a partir de una entrevista con Glamour, se subraya que mantiene una alimentación equilibrada, sin alcohol ni refrescos, y que interpreta la palabra dieta como un tipo de alimentación que le funciona, no como una lista de prohibiciones.

Tras más de una década en la élite, insiste en que conoce bien su cuerpo y sabe qué le sienta bien y qué no.

Más allá de la mesa, Alexia vincula rendimiento y autenticidad. En su entrevista con ¡HOLA! defendía que "lo mejor es ser uno mismo siempre. Y, al final, son tus actos los que hablarán por ti".

En su caso, esos actos pasan por un desayuno diseñado al milímetro cuando toca competir, días de simple café cuando el cuerpo se lo permite y una norma no escrita: cada decisión, desde lo que come hasta con quién pasa la tarde, tiene que acercarla -y no alejarla- de la mejor versión de sí misma sobre el césped.