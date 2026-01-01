Raúl Moro (23), protagonista del traspaso récord de La Masía: "La Lazio pagó 6 millones por mí cuando apenas tenía 16 años"

Raúl Moro se sigue sorprendiendo al recordar el verano en el que con 16 años, tras llevar solo un par de temporadas en las categorías inferiores del Barcelona, de un día para otro, se vio viajando rumbo a Roma, fichado por la Lazio por seis millones de euros.

Una cifra desorbitada para un adolescente que, según confiesa ahora, apenas entendía cómo funcionaba el negocio del fútbol profesional.

"Yo no sabía nada de ese mundo. Firmaba los contratos casi con los ojos cerrados. Solo quería jugar. Lo demás me daba igual", reconoció el español en el podcast de Post United.

Raúl Moro, en un partido entre la Lazio y el Milán. Instagram @raulmoro7

Antes de llegar a ese punto, su carrera había sido meteórica. Formado primero en la cantera del Espanyol, su talento llamó pronto la atención del Barcelona, que lo incorporó para reforzar su juvenil. Su adaptación fue rápida, pero su paso por el Barça fue corto.

"Llevaba solo un año en el Espanyol y uno en el Barça. No era como otros chicos que llevaban seis años ahí, con representantes, patrocinadores y experiencia. Yo estaba aprendiendo todo sobre la marcha", desvela el actual mediocentro del Ajax.

Con el Barça firmó su primer contrato serio, aunque sin una conciencia real de lo que implicaba. "Los primeros contratos los firmaba porque quería seguir jugando. Ni yo ni mi familia sabíamos demasiado. Nos decían que estaba todo bien y confiábamos", explica el jugador.

La llamada que cambió su vida

Todo empezó con una llamada en plena concentración con la selección sub-17. "Mi agente me dijo que había clubes que me estaban observando: el United, el Inter… pero tampoco le di mucha importancia. Pensaba que eran cosas que se decían en ese ambiente".

Sin embargo, aquel interés no era un rumor. Al finalizar la temporada, el Barcelona comenzó a recibir propuestas, y el nombre de la Lazio -club históricamente atento a los jóvenes talentos- apareció con fuerza.

"Un día, ya estando de vacaciones, mi representante me llamó y me dijo: 'Oye, que lo de la Lazio ya está'. Yo le contesté que si había algo, que me iba". Lo que vino después parece una escena de película adolescente", comienza Raúl Moro.

"Estaba en casa con mis padres, y les dije: 'Papá, mamá, que me voy a Italia'. Se quedaron mirando, pensando que me iba de viaje con mis amigos. Cuando les expliqué que me había fichado la Lazio, se quedaron en shock total".

Raúl no tenía ni idea de los detalles económicos de la operación. "No sabía ni que eran seis millones. Firmé como quien firma un papel del colegio. Después supe que podía haber recibido una comisión o algo, pero entonces no tenía ni idea. Esas cosas las aprendí con el tiempo".

El fichaje se cerró el último día de mercado. "Fue todo muy justo. Yo ya no fui a la pretemporada con el Barça porque no estaba cerrado. El último día nos hicieron viajar a Roma y firmar por la tarde. Estuve allí tres años".

El salto fue tan grande en lo futbolístico como en lo personal. Raúl pasó de entrenar rodeado de jóvenes conocidos en Sant Joan Despí a convivir en un contexto completamente nuevo.

"Cuando llegué, empecé a notar la presión. Me lo decían tal cual: 'Aquí hemos pagado seis millones por ti, tienes que rendir'". Y yo llevaba semanas sin poder ni jugar por culpa de los papeles", explica el jugador del Ajax.

Aprender a sobrevivir fuera

El propio jugador reconoce que Italia fue una gran escuela, aunque no siempre amable. "Es complicada si eres joven y no tienes a alguien que conozca bien el club. Hay muchos movimientos internos, decisiones que no dependen solo de lo deportivo. Si no tienes a alguien que te proteja, puedes sufrir".

A pesar de todo, Roma se convirtió en su casa. "La ciudad me fascinó desde el primer día. Empecé viviendo en la residencia, pero al año me mudé a un piso con mis padres, que vinieron un tiempo para ayudarme a adaptarme.

"Aprendí el idioma muy rápido; al no tener compañeros que hablaran español, no me quedaba otra". Entre entrenamientos, partidos y vida diaria, Raúl creció también como persona.

Tuvo compañeros que le marcaron, como Bobby Adekanye, con quien compartía representante. "Era como mi hermano mayor. Coincidíamos en casa de nuestro agente y me ayudó mucho. Bobby es de las personas más divertidas y cercanas que he conocido en el fútbol".