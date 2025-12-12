Acorán Barrera, exfutbolista, sobre sus inversiones: "Compré un piso por 53.000 € y lo vendí por 123.000 tras la reforma"

Acorán Barrera Reyes, excentrocampista canario que defendió clubes como el Tenerife, la Ponferradina y el AEK Larnaca chipriota, ha encontrado en el ladrillo una segunda carrera profesional tras retirarse del fútbol.

El tinerfeño ha apostado por diversificar su patrimonio mediante operaciones inmobiliarias de distinta naturaleza, desde la compraventa con aportación de valor hasta el alquiler vacacional.

En una entrevista para el programa Invertir para Ganar, Barrera desveló los detalles de su primera gran operación: "Compré un piso por 53.000 € y lo vendí por 123.000 tras la reforma". Se trataba de un cuarto piso sin ascensor con importantes desventajas en el mercado pero con amplio margen de mejora.

Acorán Barrera

La intervención fue radical: "He hecho una reforma integral, he cambiado todo suministro, electricidad, agua, todo, un poco ha sido como destruirlo y volverlo a alzar". La inversión en reforma y equipamiento alcanzó aproximadamente los 27.000 euros.

En determinados momentos de la obra llegó a dudar de su decisión. "En un principio cuando tienes el miedo digo: creo que me estoy pasando, no sé si voy a llegar a los números. Pero al final se ha dado todo genial y contento, contento de que ya estamos ahí en la búsqueda de seguir aprendiendo y creciendo".

La inversión inmobiliaria no es su única estrategia. Barrera reconoció: "La mayor parte del dinero invertido es en inmobiliario, en diferentes formas: una como prestamista, otras dos para comprar, aportar valor y vender, y bueno también una, la última inversión que hice, para alquilar".

Mantiene una pequeña parte de su patrimonio en activos financieros orientados al largo plazo, fundamentalmente para el futuro de sus hijas.

Aprovechando su condición de residente en Tenerife, Barrera se adentró en el alquiler vacacional. Sobre esta experiencia comentó: "Yo que tengo el turístico, la verdad que aprovechando sabíamos claro que era un punto que nos queríamos meter y ahora llevamos como cinco meses ahí metidos y de momento la experiencia súper buena, con ganas de tener más".

Su camino en inversiones no ha estado exento de tropiezos. Durante su etapa en el fútbol chipriota sufrió una estafa piramidal con criptomonedas. Barrera admitió: "Fuimos varios que picamos en una estafa piramidal, nos metimos ahí con la curiosidad de que nos estaban regalando el oro y el moro, muy fácil, y al final palmamos bastante".

Aquel episodio le sirvió para reorientar su estrategia hacia activos más tangibles como la vivienda.

El objetivo de Barrera va más allá de lo puramente económico. Expresó: "Intentar seguir manteniendo una vida cómoda, estable, para mi familia, que eso conlleve hacer crecer nuestro capital y llegar a tener una cartera diversificada que nos haga tener tranquilidad. Uno busca llegar y que todo ese esfuerzo se vea reflejado en tener tiempo para disfrutarlo con la familia, todo lo que hemos perdido".

La trayectoria de Acorán Barrera ilustra cómo un deportista profesional puede utilizar sus ingresos para construir un patrimonio sólido que garantice estabilidad financiera más allá del retiro.