Javier Arizmendi (40), de futbolista de élite a asesor financiero: "La vida del jugador es corta y el 80% se arruina"

Javier Arizmendi conoce bien la burbuja del fútbol profesional. Durante más de una década, el delantero madrileño vistió las camisetas de clubes históricos como el Atlético de Madrid, Valencia, Deportivo de la Coruña o Real Zaragoza, llegando incluso a debutar con la selección española.

Sin embargo, cuando colgó las botas a los 30 años, Arizmendi no siguió el camino habitual de los banquillos o los despachos deportivos. Decidió dedicarse a las finanzas para combatir una estadística demoledora que conoce de primera mano: la mayoría de los futbolistas acaba con problemas económicos graves poco después de retirarse.

En su nueva etapa como asesor financiero y gestor de patrimonios, Arizmendi se ha convertido en una voz autorizada para hablar de la relación tóxica que muchos deportistas tienen con el dinero.

Javier Arizmendi, durante su etapa con el Valencia

En una reciente intervención en el podcast Tengo un Plan, el exjugador desgrana las trampas mentales que llevan a la ruina a tantos compañeros. "La vida del futbolista es muy corta y la estadística dice que un porcentaje altísimo, en torno al 80% en ligas como la NBA o la NFL, y también alto en fútbol, acaba arruinado o con problemas financieros a los cinco años de retirarse", explica.

El problema, según Arizmendi, empieza en el vestuario. El ambiente de un equipo de élite es un ecosistema donde el éxito se mide a menudo por la capacidad de gasto visible. "En el vestuario se habla de coches, de relojes, de vacaciones… se normaliza un nivel de vida que no es real a largo plazo", señala.

Cuando un chaval de 20 años empieza a cobrar sueldos de seis o siete cifras, la sensación es de invulnerabilidad. "Te crees que el dinero es infinito y que la carrera durará siempre. Nadie te prepara para el día después", añade.

Arizmendi recuerda que la carrera media de un futbolista profesional apenas supera la década, y que los ingresos se concentran en un periodo muy breve de la vida. El error fatal es proyectar ese nivel de ingresos como si fuera eterno.

Javier Arizmendi

"Vives con un nivel de gasto acorde a un sueldo que se va a acabar a los 35 años. Y cuando el grifo se cierra, el nivel de vida es muy difícil de bajar", advierte. A eso se suma la falta de educación financiera y el entorno, que muchas veces no ayuda a poner los pies en la tierra.

Su propia transición fue atípica. Arizmendi estudió Administración y Dirección de Empresas mientras jugaba, algo poco común en su época. Esa formación le permitió ver las orejas al lobo antes que muchos de sus compañeros.

Al retirarse, se dio cuenta de que su misión podía ser ayudar a otros deportistas a planificar su futuro. Hoy trabaja en Tressis, una sociedad de valores, gestionando el patrimonio de familias y, por supuesto, de otros futbolistas.

Su mensaje en el podcast es claro y directo: el éxito no es ganar mucho dinero, sino saber conservarlo y hacerlo crecer para que dure el resto de la vida. "El mayor activo de un futbolista no es su contrato actual, sino su capacidad de ahorro y su planificación para los 40 o 50 años que vivirá después del fútbol", sentencia.