Alberto Noguera, futbolista en España: "Mi compañero Pipo trabajaba 8 horas en Amazon. Tranquilo, ya corro yo por ti"

El futbolista Alberto Noguera relató en el podcast Offsiders las profundas diferencias entre el fútbol profesional de élite y la realidad del fútbol semiprofesional español, una experiencia que vivió en primera persona tras pasar por clubes como el Atlético de Madrid, el Blackpool inglés y el FK Baku de Azerbaiyán.

Noguera, que debutó en Primera División con el Atlético en el Vicente Calderón, experimentó un giro radical en su carrera cuando recaló en el Trival Valderas de Segunda B. Allí descubrió una realidad completamente distinta a la que había conocido.

"Me acuerdo de un compañero, Pipo, que venía de trabajar de Amazon por la mañana. Este tío trabaja en Amazon 8 horas, se viene aquí a entrenar. ¿Cómo le exiges que corra o haga algo? Tú tranquilo, ya corro yo por ti", recordó el futbolista.

Esta experiencia en el modesto club madrileño llegó en un momento crítico de su carrera. Tras dos años fuera de España sin apenas jugar, Noguera estaba planteándose seriamente dejar el fútbol: "Estaba diciendo, bueno, pues a ver dónde, a ver qué hago, a ver a qué me dedico", confesó.

Sin embargo, fue precisamente en este ambiente humilde donde recuperó la pasión por el deporte: "Fue un año que descendimos, un año súper difícil, pero el año que yo creo que volví a engancharme otra vez al fútbol, a disfrutar. Lo recuerdo con mucho cariño".

El contraste con sus experiencias internacionales no podía ser mayor. Su paso por Azerbaiyán, donde militó en el FK Baku, fue especialmente traumático. El club, que tenía vínculos con el Atlético de Madrid, resultó ser una pesadilla profesional: "El peor año del fútbol que yo he jugado, del que tengo un peor recuerdo, sin duda", aseguró.

Los problemas económicos fueron constantes. Noguera relató una situación que roza lo cinematográfico: "Todos vamos a pedirle el dinero al presidente que nos pague. Llegó allí con la pistola, encima de la mesa y a ver quién le pide el dinero. Tú nada, pues nada, tranquilo".

Las promesas incumplidas fueron la tónica: "Nos prometen mucho dinero, pero luego encima no nos pagan. Estás en peleas todo el día. Típico que te engañan para que aguantes ahí, pero nada".

La situación acabó de la peor manera posible. El club desapareció y los jugadores nunca recuperaron sus salarios: "El club desapareció. FIFA dijo que si desaparece no hay nada", lamentó el futbolista, que llegó a plantearse abandonar definitivamente su carrera.

Estas experiencias llevaron a Noguera a desarrollar una mentalidad pragmática sobre el fútbol profesional. Siempre consciente de la precariedad del mundo deportivo, el madrileño se formó académicamente: "Yo siempre he sido como muy consciente de que el fútbol se acabará. Fórmate, estudia. Tampoco se me caen los anillos. ¿Que tengo que trabajar en algún lado? Pues a trabajar".

Su paso por el Trival Valderas, donde entrenaban por las tardes para que los jugadores pudieran trabajar durante el día, le enseñó a valorar aspectos del fútbol más allá de lo económico.

Allí, bajo la dirección del entrenador Marcos Jiménez –"un profesor de colegio con una filosofía buenísima"—, redescubrió el placer de jugar: "Era como jugar con los colegas. Cuando estás a gusto siempre das un plus".

La historia de Noguera ilustra las enormes diferencias que existen dentro del mundo del fútbol profesional, donde las categorías inferiores obligan a muchos jugadores a compaginar su pasión deportiva con empleos que les permitan subsistir.