Oscar, futbolista de 34 años: de hacer una fortuna de 175 millones en China a la retirada por problemas de corazón

El brasileño Oscar dos Santos, exjugador del Chelsea y figura emblemática de la Superliga China, enfrenta el final anticipado de su carrera deportiva tras sufrir una grave alteración cardíaca durante los entrenamientos de pretemporada con el São Paulo.

El centrocampista de 34 años, que amasó una fortuna cercana a los 175 millones de euros en salarios durante sus ocho temporadas en el gigante asiático, perdió el conocimiento el pasado lunes mientras realizaba pruebas físicas en bicicleta estática.

Oscar permanece hospitalizado en el Albert Einstein de São Paulo bajo observación médica, mientras su entorno familiar y el cuerpo técnico evalúan la rescisión de su contrato vigente hasta 2027.

Desde el club calificaron el episodio como "muy grave" y aseguran que difícilmente su familia le permitirá volver a las canchas, considerando el riesgo que supone para su vida.

El propio futbolista había advertido meses atrás que se retiraría inmediatamente "si existe el mínimo peligro para mi corazón", añadiendo que "la vida está por encima del deporte".

Un traspaso mediático

Este dramático desenlace contrasta con una carrera marcada por el éxito deportivo y una decisión económica que lo convirtió en uno de los futbolistas mejor remunerados de la historia.

En 2017, con apenas 25 años y en plena madurez futbolística tras conquistar dos Premier League con el Chelsea, Oscar aceptó una oferta estratosférica del Shanghai SIPG que cambiaría su trayectoria para siempre.

Oscar, durante su etapa en el Chelsea Chelsea FC

El traspaso rompió todos los récords en Asia: 60 millones de euros al Chelsea y un salario anual de 24 millones de euros que lo posicionó como el segundo jugador mejor pagado del planeta, únicamente por detrás de Carlos Tévez.

Dos años después, justo antes de que el gobierno chino impusiera un límite salarial de tres millones anuales para extranjeros, Oscar renovó con condiciones aún más ventajosas hasta 2024, quedando exento de las nuevas restricciones.

Durante su aventura asiática, el brasileño no solo acumuló riqueza sino también prestigio deportivo. Se convirtió en el máximo asistente histórico de la Superliga China con 113 pases de gol en competición doméstica, disputó 248 partidos, anotó 77 goles y registró 141 asistencias.

Conquistó tres títulos de liga, una Copa y una Supercopa, consolidándose como el jugador extranjero más destacado en la historia del campeonato chino.

Su decisión de marcharse a Oriente fue duramente criticada en Europa, donde muchos lo tildaron de mercenario por abandonar la élite prematuramente.

Oscar respondió con pragmatismo: "Vengo de un entorno en Brasil muy pobre. No teníamos nada. Cada futbolista quiere ganar dinero para ayudar a su familia". También argumentó que el fútbol es efímero y una lesión grave puede terminarlo todo, razón por la cual debía garantizar el futuro de los suyos.

Las palabras del mediocampista adquieren ahora un sentido premonitorio. Tras regresar al São Paulo en enero de 2025, apenas disputó 21 partidos debido a múltiples lesiones.

En agosto, tras fracturarse tres vértebras en el clásico contra Corinthians, los exámenes detectaron anomalías cardíacas que, aunque en ese momento no impidieron continuar, requerían monitoreo constante.

El colapso del lunes terminó de confirmar los peores temores. Mientras los médicos completan estudios adicionales, incluido un cateterismo cardíaco, Oscar aguarda un diagnóstico que podría sentenciar definitivamente su retiro del fútbol profesional a los 34 años, cerrando una carrera de 16 temporadas.