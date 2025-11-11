Cartagena - Valencia y Torrent - Betis, los duelos más destacados de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey

El sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey repartió este martes ilusión a varios de los equipos modestos del fútbol español. La eliminatoria se disputará entre el 4, 5 y 6 de diciembre a partido único.

En un sorteo condicionado por la proximidad geográfica y dividido en dos grupos, los equipos de menor categoría fueron emparejándose con los de mayor división. Así, quedaron varios enfrentamientos entre equipos de Tercera y Segunda RFEF con conjuntos de Primera División.

Entre los duelos más destacados de esta eliminatoria sobresalen las visitas del Valencia al FC Cartagena, del Real Betis al Torrent, del Villarreal al Antoniano o la del Sevilla al CD Extremadura.

En cuanto al resto de equipos de Primera División, el Girona jugará ante el Ourense CF, el Deportivo Alavés contra el Portugalete, la Real Sociedad con el Reus FC, el Celta de Vigo ante el Sant Andreu, el Espanyol contra el Atlético Baleares, Osasuna frente al CD Ebro y el Mallorca ante el CD Numancia, todo ello en el grupo 1.

En el grupo 2, aparte de los ya enfrentamientos mencionados, el Levante UD jugará ante el CD Cieza, el Elche contra el Quintanar del Rey, el Getafe vivirá un derbi madrileño con el Navalcarnero y el Rayo Vallecano se medirá al Real Ávila.

Todos los encuentros tendrán lugar en el estadio del equipo de menor categoría y se disputarán a partido único entre el 4 y el 6 de diciembre.

Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club, los cuatro equipos que juegan la Supercopa de España, entrarán en el bonbo ya en la tercera ronda.

Segunda ronda de la Copa del Rey

Ourense CF - Girona FC

Portugalete - Deportivo Alavés

Reus FC - Real Sociedad

UE Sant Andreu - Celta de Vigo

CD Atlético Baleares - RCD Espanyol

CD Ebro - Osasuna

CD Numancia - RCD Mallorca

CE Sabadell - Deportivo

Pontevedra - SD Eibar

Racing de Ferrol - SD Huesca

SD Ponferradina - Racing de Santander

CD Mirandés - Sporting de Gijón

Cultural Leonesa - Andorra

Real Zaragoza - Burgos CF

CD Cieza - Levante UD

CD Extremadura - Sevilla FC

Quintanar del Rey - Elche CF

CDA Navalcarnero - Getafe CF

Torrent CF - Real Betis

CA Antoniano - Villarreal CF

Real Ávila - Rayo Vallecano

FC Cartagena - Valencia CF

Real Murcia - Cádiz CF

Guadalajara - AD Ceuta

Talavera - Málaga CF

CD Eldense - UD Almería

CD Tenerife - Granada CF

CD Leganés - Albacete