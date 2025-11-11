Cartagena - Valencia y Torrent - Betis, los duelos más destacados de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey
Los cuatro equipos de la Supercopa todavía no entraban en esta segunda ronda del torneo del KO, un sorteo condicionado por la proximidad geográfica.
El sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey repartió este martes ilusión a varios de los equipos modestos del fútbol español. La eliminatoria se disputará entre el 4, 5 y 6 de diciembre a partido único.
En un sorteo condicionado por la proximidad geográfica y dividido en dos grupos, los equipos de menor categoría fueron emparejándose con los de mayor división. Así, quedaron varios enfrentamientos entre equipos de Tercera y Segunda RFEF con conjuntos de Primera División.
Entre los duelos más destacados de esta eliminatoria sobresalen las visitas del Valencia al FC Cartagena, del Real Betis al Torrent, del Villarreal al Antoniano o la del Sevilla al CD Extremadura.
En cuanto al resto de equipos de Primera División, el Girona jugará ante el Ourense CF, el Deportivo Alavés contra el Portugalete, la Real Sociedad con el Reus FC, el Celta de Vigo ante el Sant Andreu, el Espanyol contra el Atlético Baleares, Osasuna frente al CD Ebro y el Mallorca ante el CD Numancia, todo ello en el grupo 1.
En el grupo 2, aparte de los ya enfrentamientos mencionados, el Levante UD jugará ante el CD Cieza, el Elche contra el Quintanar del Rey, el Getafe vivirá un derbi madrileño con el Navalcarnero y el Rayo Vallecano se medirá al Real Ávila.
Todos los encuentros tendrán lugar en el estadio del equipo de menor categoría y se disputarán a partido único entre el 4 y el 6 de diciembre.
Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club, los cuatro equipos que juegan la Supercopa de España, entrarán en el bonbo ya en la tercera ronda.
Segunda ronda de la Copa del Rey
Ourense CF - Girona FC
Portugalete - Deportivo Alavés
Reus FC - Real Sociedad
UE Sant Andreu - Celta de Vigo
CD Atlético Baleares - RCD Espanyol
CD Ebro - Osasuna
CD Numancia - RCD Mallorca
CE Sabadell - Deportivo
Pontevedra - SD Eibar
Racing de Ferrol - SD Huesca
SD Ponferradina - Racing de Santander
CD Mirandés - Sporting de Gijón
Cultural Leonesa - Andorra
Real Zaragoza - Burgos CF
CD Cieza - Levante UD
CD Extremadura - Sevilla FC
Quintanar del Rey - Elche CF
CDA Navalcarnero - Getafe CF
Torrent CF - Real Betis
CA Antoniano - Villarreal CF
Real Ávila - Rayo Vallecano
FC Cartagena - Valencia CF
Real Murcia - Cádiz CF
Guadalajara - AD Ceuta
Talavera - Málaga CF
CD Eldense - UD Almería
CD Tenerife - Granada CF
CD Leganés - Albacete