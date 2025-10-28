Jorge, portero, sobre cuánto cobra un futbolista en la Kings League: “Con lo que se gana no llega”

Jorge mencionó que los salarios también dependen del tipo de ronda en el que es seleccionado cada jugador.

Contrario a la imagen de fama y estabilidad que proyecta la Kings League, el testimonio de Jorge Ibáñez, ex portero del equipo Pío FC, revela una realidad más modesta. Aunque la liga creada por Gerard Piqué ha revolucionado el fútbol amateur y mediático, sus jugadores aún se enfrentan a los mismos retos que muchos deportistas semiprofesionales: compatibilizar estudios, trabajo y pasión por el balón. “Los salarios son públicos, y los que venimos desde el primer Draft cobramos 5.000 euros brutos al año. Con eso no te da para vivir”, confesó en una charla para el podcast Gold Barcelona.

De Cornellà a la Kings League

Nacido en Cataluña, Jorge jugó durante diez años en el Cornellà, donde se formó en la élite del fútbol base hasta llegar a la División de Honor juvenil. Allí convivió con la presión, la exigencia y la dificultad de abrirse paso como portero.

“Estaba quemado del formato fútbol 11, entrenábamos cinco veces por semana y viajábamos por toda España. Era muy complicado compaginarlo con la universidad”, relató.

Tras dejar el fútbol tradicional, decidió enfocarse en la preparación de porteros, aunque no tardó en sentir el vacío de la competición. La oportunidad de volver llegó por casualidad: “Vi el anuncio de la Kings League en Twitch, mandé mi vídeo por InfoJobs y me seleccionaron entre miles”.

Una liga mediática, pero con sueldos modestos

Aunque la Kings League ha ganado popularidad global, las cifras que maneja están lejos de la élite profesional. Jorge lo explicó con claridad: “El salario base son 5.000 brutos al año. En el nuevo Draft, los de primera ronda cobran 7.500, los de segunda 6.200, y así va bajando. Los jugadores 11, 12 y 13 pueden ganar hasta 3.000 al mes, pero son excepciones”.

Incluso con la profesionalización creciente, entrenamientos, fisioterapeutas, casas para jugadores, el portero fue tajante: “No se puede vivir de la Kings League. Puedes tener otras fuentes, como publicidades o primas, pero no da para independizarte. Si no compartes piso o tienes otro trabajo, no llega”.

“Por eso le doy tanta importancia a los estudios”

Lejos del desánimo, Jorge mostró una madurez poco común en un jugador de su edad. “Siempre he sido consciente de que voy a vivir de lo que estudie, no del fútbol. La Kings es una oportunidad increíble, pero es muy difícil vivir solo de esto”, comentó.

Su historia refleja el otro lado de la revolución mediática que supone la Kings League: el de jóvenes deportistas que aman el fútbol, pero que entienden que el éxito no se mide solo en cifras o contratos. “No puedes jugar pensando que vas a vivir de ello. Hay que jugar porque te hace feliz”, resume.