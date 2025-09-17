Tensión máxima en Anfield: Simeone se encaró con un hincha del Liverpool que le hizo la peineta tras el gol de Van Dijk

El gol de Virgil Van Dijk que le dio la victoria al Liverpool sobre el Atlético de Madrid desembocó en un momento muy tenso fuera del terreno de juego. Mientras los reds celebraban el tanto del triunfo, Simeone terminó encarándose con un aficionado local y a punto estuvo de llegar a las manos.

Las imágenes de televisión captaron la secuencia. El entrenador del Atlético de Madrid, harto de recibir insultos durante todo el encuentro, se giró hacia la grada y fue en dirección de un aficionado. En Anfield, los hinchas están a escasos centímetros de los banquillos de los equipos, por lo que la cercanía es máxima.

Varios miembros de seguridad y algún compañero del staff técnico tuvieron que frenar a Simeone para que no llegara a las manos con este aficionado. Enseguida el argentino se dirigió al colegiado del encuentro y le hizo el gesto repetidamente de que este hincha le había hecho una peineta.

La expulsión de Simeone tras el gol de Van Dijk.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/t7lNu8F75f — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 17, 2025

El técnico habló posteriormente de este incidente: "Vienen hablando de cuidar, pero te insultan todo el partido desde atrás del banquillo. No es justificable mi reacción al insulto, pero si te insultan los 90 minutos..."

"Te giras con el gol del rival y te siguen insultando. Ojalá un equipo como el Liverpool pueda mejorar esta parte y cuando identifiquen a esta persona tenga sus consecuencias", prosiguió Simeone.

"Yo tenía que estar calmado y soportar los insultos, porque estoy en un lugar en el que tengo que soportarlo", aseveró el entrenador del Atlético de Madrid sin poner excusas.

El Cholo Simeone terminó siendo expulsado por este incidente en el tramo final del partido, por lo que no podrá sentarse en el banquillo en los próximos encuentros. Ahora tendrá que esperar a conocer la sanción que le acarrea este episodio.